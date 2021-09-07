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Descontinuado

Hairclipper series 7000Aparador

HC7460/15

4.2
| (233) Críticas | 84% recomendam este produto
1 clique, precisão total
O APARADOR DE CABELO da série 7000 proporciona-lhe uma precisão total e controlo sobre o seu penteado com apenas um clique. Com pentes motorizados e um elemento de corte de elevado desempenho, este é o único aparador de cabelo que proporciona os resultados esperados de forma consistente.
Ver todos os benefícios

com pentes motorizados

1 clique, precisão total

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 60 regulações de comprimento

  • 120 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

Botões de controlo

Botões de controlo

A interface do utilizador intuitiva fornece-lhe informações precisas sobre o comprimento seleccionado. Utilize os botões para seleccionar e bloquear facilmente mais de 60 regulações de comprimento. Navegue rapidamente nos comprimentos ou explore lentamente cada pequeno intervalo de 0,2 mm.

Fácil de seleccionar e bloquear em 60 regulações de comprimento: 0,5 a 42 mm

Fácil de seleccionar e bloquear em 60 regulações de comprimento: 0,5 a 42 mm

Utilize os botões de controlo para selecionar e bloquear com precisão o comprimento pretendido, entre mais de 60 regulações de comprimento. Utilize o pente para aparar com intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.

Pentes para cabelo ajustáveis para os melhores resultados de corte

Pentes para cabelo ajustáveis para os melhores resultados de corte

O aparador é fornecido com 3 pentes para cabelo ajustáveis: de 1 a 7 mm, 7 a 24 mm e 24 a 42 mm. Basta colocar um dos pentes para dispor de mais de 60 regulações de comprimento, com exatamente 0,2 mm de intervalo entre 1 e 7 mm e 1 mm de intervalo entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizar o aparador sem o pente aparador para aparar rente a 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

233

Críticas

84%

recomendam este produto

07/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente!

Cumpre na integra todos os requisitos para o qual foi idealizado.

Pontos positivos

Preço/Qualidade

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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparador

Sim, recomendo este produto

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15/03/2021

Portugal

Portugal

Excelente equipamento

Estou super satisfeito com esta aquisição. Equipamento de grande qualidade, tanto a nível do material como da eficácia de corte. De entre todas as comparações que fiz, esta Philips series 7000 foi sem sombra de dúvidas a melhor opção.

Pontos positivos

Excelente qualidade a todos os níveis.

Pontos negativos

Poderia trazer uma bolsa para guardar a máquina.

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22/11/2021

España

España

Comprador verificado

Magnífica variedad de medidas

Porque llega hasta 43 mm, desde cero. Muy facil de usar

Pontos positivos

Rango de medidas

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

Sim, recomendo este produto

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