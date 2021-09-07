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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável
60 regulações de comprimento
120 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
A interface do utilizador intuitiva fornece-lhe informações precisas sobre o comprimento seleccionado. Utilize os botões para seleccionar e bloquear facilmente mais de 60 regulações de comprimento. Navegue rapidamente nos comprimentos ou explore lentamente cada pequeno intervalo de 0,2 mm.
Utilize os botões de controlo para selecionar e bloquear com precisão o comprimento pretendido, entre mais de 60 regulações de comprimento. Utilize o pente para aparar com intervalos precisos de 0,2 mm entre 1 e 7 mm e intervalos de 1 mm entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizá-lo sem o pente para aparar rente a 0,5 mm.
O aparador é fornecido com 3 pentes para cabelo ajustáveis: de 1 a 7 mm, 7 a 24 mm e 24 a 42 mm. Basta colocar um dos pentes para dispor de mais de 60 regulações de comprimento, com exatamente 0,2 mm de intervalo entre 1 e 7 mm e 1 mm de intervalo entre 7 e 42 mm. Ou pode utilizar o aparador sem o pente aparador para aparar rente a 0,5 mm.
4.2
de 5
233
Críticas
84%
recomendam este produto
LynxEye
07/09/2021
Portugal
Excelente!
Cumpre na integra todos os requisitos para o qual foi idealizado.
Pontos positivos
Preço/Qualidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparador
Uniky83
15/03/2021
Portugal
Excelente equipamento
Estou super satisfeito com esta aquisição. Equipamento de grande qualidade, tanto a nível do material como da eficácia de corte. De entre todas as comparações que fiz, esta Philips series 7000 foi sem sombra de dúvidas a melhor opção.
Pontos positivos
Excelente qualidade a todos os níveis.
Pontos negativos
Poderia trazer uma bolsa para guardar a máquina.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparador
JOCJOC
22/11/2021
España
Comprador verificado
Magnífica variedad de medidas
Porque llega hasta 43 mm, desde cero. Muy facil de usar
Pontos positivos
Rango de medidas
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com o seu antecessor da Philips