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Descontinuado
Café expresso e cappuccino com um só toque
A máquina de café expresso super automática Saeco Intelia oferece-lhe a experiência de um café expresso perfeito. Fácil de utilizar, fácil de personalizar e fácil de limpar. Prepare um cappuccino ou um café expresso perfeito com apenas um toque num botão.
Prepara 7 variedades de café
Jarro e acessório p/espuma de leite
Pérola prateado
Moinho ajustável de 5 níveis
No que diz respeito ao grau de moagem, esta máquina nunca falha. Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o sabor. Assim, a granularidade de moagem desta máquina possui cinco regulações ajustáveis - da moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.
Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.
A eficiência e facilidade de utilização foram inspirações essenciais quando Saeco inventou o primeiro bloco de preparação há 30 anos. E, até hoje, continua a ser um produto tecnológico inspirador e assertivo. Como sempre, é muito fácil de limpar - basta retirá-lo, lavá-lo em água corrente durante alguns segundos e, em seguida, pode voltar a colocá-lo com a mesma facilidade.
4.2
de 5
204
Críticas
90%
recomendam este produto
Luis1967
02/01/2018
España
De momento, más que amortizada.
4 cafés diarios los últimos 4 años y pico sin ninguna avería
Esta avaliação foi feita para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
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monip
21/03/2014
España
Producto maravilloso
Cafe excelente recien molido, rapido y comodisimo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática
Sim, recomendo este produto
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miroma
17/12/2013
España
Verdaderamente impresionante
Mas de lo que esperaba,aun siendo conocedor de las maquinas esta lo supera.
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