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Descontinuado

Saeco Intelia EvoMáquina de café expresso super automática

HD8753/95

4.2

| (204) Críticas | 90% recomendam este produto

Café expresso e cappuccino com um só toque

A máquina de café expresso super automática Saeco Intelia oferece-lhe a experiência de um café expresso perfeito. Fácil de utilizar, fácil de personalizar e fácil de limpar. Prepare um cappuccino ou um café expresso perfeito com apenas um toque num botão.

Ver todos os benefícios

Com a tecnologia Latte Perfetto mais recente da Saeco

Café expresso e cappuccino com um só toque

  • Prepara 7 variedades de café

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Pérola prateado

  • Moinho ajustável de 5 níveis

Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com 5 regulações do moinho

Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com 5 regulações do moinho

No que diz respeito ao grau de moagem, esta máquina nunca falha. Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o sabor. Assim, a granularidade de moagem desta máquina possui cinco regulações ajustáveis - da moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em cerâmica avançada e são excecionalmente rígidos e precisos. Os grãos frescos são moídos com suavidade, sem risco de sobreaquecimento, para extrair os melhores sabores e aroma e oferecer um café com sabor superior durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

O bloco de preparação totalmente amovível pode ser limpo num instante

O bloco de preparação totalmente amovível pode ser limpo num instante

A eficiência e facilidade de utilização foram inspirações essenciais quando Saeco inventou o primeiro bloco de preparação há 30 anos. E, até hoje, continua a ser um produto tecnológico inspirador e assertivo. Como sempre, é muito fácil de limpar - basta retirá-lo, lavá-lo em água corrente durante alguns segundos e, em seguida, pode voltar a colocá-lo com a mesma facilidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

204

Críticas

90%

recomendam este produto

02/01/2018

España

España

De momento, más que amortizada.

4 cafés diarios los últimos 4 años y pico sin ninguna avería

Esta avaliação foi feita para Intelia HD8753/11 Cafetera espresso súper automática

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21/03/2014

España

España

Producto maravilloso

Cafe excelente recien molido, rapido y comodisimo.

Sim, recomendo este produto

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17/12/2013

España

España

Verdaderamente impresionante

Mas de lo que esperaba,aun siendo conocedor de las maquinas esta lo supera.

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