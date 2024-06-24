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Descontinuado
Tecnologia de remoção de gordura
Tecnologia Rapid Air
preto, 1,4 kg
Coma pratos mais saudáveis removendo o excesso de gordura dos alimentos. A Philips Airfryer tem uma tecnologia de remoção de gordura que separa e absorve o excesso de gordura dos alimentos. Saboreie alimentos deliciosos, estaladiços por fora e tenros por dentro, com o máximo de sabor e o mínimo de gordura.
Sim, pode cozinhar refeições de tamanho familiar na nova Airfryer XXL. A sua capacidade total facilita a preparação de uma grande e deliciosa refeição. Pode cozinhar um frango inteiro ou até 1,4 kg de batatas fritas para satisfazer familiares ou amigos com fome. Sirva até seis doses com o recipiente de grande capacidade de 7,3 L.
Com a nossa prática função para manter quente, pode desfrutar da sua refeição quando quiser. Esta função mantém os seus alimentos quentes e à temperatura ideal durante até 30 minutos.
3.8
de 5
17
Críticas
85%
recomendam este produto
Maggie24
24/06/2024
Ελλάδα
Τέλεια
Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium HD9650/90 Airfryer XXL
Sim, recomendo este produto
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AnnaSissy13
21/11/2022
Ελλάδα
Απίστευτα βολικό!
Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!
Pontos positivos
Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες
Pontos negativos
Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο
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πεχα
18/11/2022
Ελλάδα
εξαιρετικο
η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή
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Em comparação com o teor de gordura de frango e de carne de porco em relação à fritura numa fritadeira e num wok
A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana
Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.