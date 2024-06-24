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Descontinuado

PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

3.8
| (17) Críticas | 85% recomendam este produto
Todo o sabor sem nenhuma gordura
A Philips Airfryer XXL utiliza ar quente para fritar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A nova tecnologia de remoção de gordura permite extrair a gordura dos alimentos, o que faz desta a forma mais saudável de fritar para si e para a sua família.
Ver todos os benefícios

Textura estaladiça, reduz a gordura que as outras deixam ficar*

Todo o sabor sem nenhuma gordura

  • Tecnologia de remoção de gordura

  • Tecnologia Rapid Air

  • preto, 1,4 kg

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

Coma pratos mais saudáveis removendo o excesso de gordura dos alimentos. A Philips Airfryer tem uma tecnologia de remoção de gordura que separa e absorve o excesso de gordura dos alimentos. Saboreie alimentos deliciosos, estaladiços por fora e tenros por dentro, com o máximo de sabor e o mínimo de gordura.

O tamanho XXL tem espaço para um frango inteiro ou 1,4 kg de batatas fritas

O tamanho XXL tem espaço para um frango inteiro ou 1,4 kg de batatas fritas

Sim, pode cozinhar refeições de tamanho familiar na nova Airfryer XXL. A sua capacidade total facilita a preparação de uma grande e deliciosa refeição. Pode cozinhar um frango inteiro ou até 1,4 kg de batatas fritas para satisfazer familiares ou amigos com fome. Sirva até seis doses com o recipiente de grande capacidade de 7,3 L.

Função para manter quente que permite servir quando quiser

Função para manter quente que permite servir quando quiser

Com a nossa prática função para manter quente, pode desfrutar da sua refeição quando quiser. Esta função mantém os seus alimentos quentes e à temperatura ideal durante até 30 minutos.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

17

Críticas

85%

recomendam este produto

3

24/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια

Τα κάνει όλα εξαιρετικά σε πολύ λίγο χρόνο! Ανέλπιστα καλή!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium HD9650/90 Airfryer XXL

21/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτα βολικό!

Έχω το XXL και έχω μείνει άπειρος ευχαριστημένη μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και ειδικά η εφαρμογή NutriU προσφέρει τόσες πολλές επιλογές που δεν ξέρω τι να πρώτομαγειρέψω! Ειδικότερα για νέο ζευγάρι αλλά και για τετραμελής οικογένεια βολεύει απίστευτα!

Pontos positivos

Γρήγορο μαγείρεμα, ελάχιστο λάδι, πολλές διαφορετικές συνταγες

Pontos negativos

Το ταψί του είναι πολύ καλό αλλά θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Premium HD9650/90 Airfryer XXL

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18/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικο

η καλύτερη αγορά που έχω κάνει ποτέ πάρα πολύ καλή

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Avisos legais

  1. Em comparação com o teor de gordura de frango e de carne de porco em relação à fritura numa fritadeira e num wok

  2. A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana

  3. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.