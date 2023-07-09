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Descontinuado
HD9945/01
1 acessório de pastelaria
9 formas em silicone para queques
Acessório de pastelaria. Com o kit de pastelaria da Philips Airfryer XL, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. A capacidade de 2 l é excelente para cozinhar pão de banana, bolos, caçarolas, carnes e outros pratos. Desfrute!
Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*
Estes acessórios de pastelaria da Airfryer e as formas para queques podem ser lavados com segurança na sua máquina de lavar loiça, tornando-os ainda mais fáceis de reutilizar!
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Nazgul
09/07/2023
Ελλάδα
Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.
Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.
Pontos positivos
Συνταγές
Pontos negativos
Φθορές στον καλάθι του airfryer
Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
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