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Descontinuado

Acessórios AirfryerKit de pastelaria XL

HD9945/01

3
| (1) Avaliaç.
Kit de pastelaria XL
Este kit de pastelaria é o acessório ideal para aumentar a versatilidade da Airfryer XL. Prepare pratos deliciosos como lasanha, caçarolas, caril, sopas, bolos, queques... e muito mais!
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Acessório de pastelaria. Com o kit de pastelaria da Philips Airfryer XL, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. A capacidade de 2 l é excelente para cozinhar pão de banana, bolos, caçarolas, carnes e outros pratos. Desfrute!

Inspiração diária para novas receitas

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Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*

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Estes acessórios de pastelaria da Airfryer e as formas para queques podem ser lavados com segurança na sua máquina de lavar loiça, tornando-os ainda mais fáceis de reutilizar!

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

09/07/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.

Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.

Pontos positivos

Συνταγές

Pontos negativos

Φθορές στον καλάθι του airfryer

Esta avaliação foi feita para Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL

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