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Descontinuado
Resultados profissionais em qualquer parte
O secador de viagem SalonDry de 2000 W tem tudo o que precisa para obter os resultados profissionais que deseja, para onde quer que vá.
2000 W
Dobrável
Dupla voltagem
Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
Secagem delicada com 2 posições de velocidade ajustáveis
Uma função profissional obrigatória para modeladores de cabelo. O botão do jacto frio proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é utilizado depois de terminar a modelação para definir o penteado.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
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Esta avaliação foi feita para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
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Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
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