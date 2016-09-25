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Descontinuado

SalonDry TravelSecador de viagem

HP4829/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Resultados profissionais em qualquer parte

O secador de viagem SalonDry de 2000 W tem tudo o que precisa para obter os resultados profissionais que deseja, para onde quer que vá.

Ver todos os benefícios

Secador de cabelo de viagem SalonDry

Resultados profissionais em qualquer parte

  • 2000 W

  • Dobrável

  • Dupla voltagem

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Duas posições de velocidade ajustáveis para uma secagem delicada

Duas posições de velocidade ajustáveis para uma secagem delicada

Secagem delicada com 2 posições de velocidade ajustáveis

Jacto frio fixa o seu penteado

Jacto frio fixa o seu penteado

Uma função profissional obrigatória para modeladores de cabelo. O botão do jacto frio proporciona um jacto intenso de ar frio. Este é utilizado depois de terminar a modelação para definir o penteado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

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