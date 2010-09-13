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Salon Essential

HP8105/00

Cuidado essencial para o cabelo

Utilize este secador de cabelo para proporcionar o cuidado adequado ao modelar o seu cabelo

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Secar o seu cabelo com cuidado

Cuidado essencial para o cabelo

  • Salon Essential

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1200 W de secagem delicada para resultados maravilhosos

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Este secador de cabelo de 1200 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.

Três regulações flexíveis para maior controlo

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A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Três regulações flexíveis garantem penteados precisos e modelados.

Pega desdobrável para um transporte fácil

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Este secador de cabelo oferece as vantagens de uma pega desdobrável. Consiga um secador pequeno e compacto que cabe facilmente mesmo nos espaços mais pequenos e que pode levar consigo praticamente para todo o lado.

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