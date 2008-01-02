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Descontinuado
HR1372/90
Mais potência para resultados profissionais
Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir. Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha – rápida e facilmente.
700 W
Pé metálico, lâmina de dupla acção
Picadora e 2 acessórios
5 velocidades + turbo
A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.
Com o acessório picador XL (1000 ml) para uma varinha da Philips, pode picar grandes quantidades de carne, ervas aromáticas, frutos secos, queijo, chocolate e cebolas em segundos.
Críticas