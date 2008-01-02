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Descontinuado

Pure Essentials CollectionVarinha

HR1372/90

Mais potência para resultados profissionais

Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir. Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha – rápida e facilmente.

Ver todos os benefícios

Potente motor de 700 Watt e lâmina de dupla acção

Mais potência para resultados profissionais

  • 700 W

  • Pé metálico, lâmina de dupla acção

  • Picadora e 2 acessórios

  •  5 velocidades + turbo

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Várias velocidades e botão turbo

Várias velocidades e botão turbo

Acessório picador XL para grandes quantidades

Acessório picador XL para grandes quantidades

Com o acessório picador XL (1000 ml) para uma varinha da Philips, pode picar grandes quantidades de carne, ervas aromáticas, frutos secos, queijo, chocolate e cebolas em segundos.

Especificações técnicas

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Críticas

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