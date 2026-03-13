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Manuais e documentação

User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir. Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha – rápida e facilmente.

  • PDF ficheiro
  • 19 October 2026

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