Base incluída para uma reprodução cómoda a partir do seu iPod/iPhone

Uma base incluída para iPod/iPhone permite-lhe reproduzir filmes, música e fotografias a partir do seu iPod/iPhone. Para além disso, pode carregar e controlar o iPod/iPhone e navegar no seu conteúdo no ecrã do seu televisor - tudo com o telecomando do seu sistema de cinema em casa. Acabaram-se os cabos e as ligações incómodos, a base integrada traz o entretenimento portátil para sua casa - com uma facilidade total.