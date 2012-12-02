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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3539/12

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Som surround poderoso

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3539 da Philips. Diafragmas expostos de altifalantes oferecem um som surround poderoso de 600 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima do HD.

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de altifalantes compactos

Som surround poderoso

  • DVD

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 600 W que oferece um excelente som para filmes e música

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Diafragmas expostos de altifalantes para som surround poderoso

Especificações técnicas

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Críticas

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100%

recomendam este produto

5
3
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1

02/12/2012

België

België

un peut deçu

bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes

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