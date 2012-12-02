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Descontinuado
Som surround poderoso
Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS3539 da Philips. Diafragmas expostos de altifalantes oferecem um som surround poderoso de 600 W e o aumento da resolução de vídeo de DVD para 1080p via HDMI oferece imagens com uma qualidade próxima do HD.
DVD
Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
paul
02/12/2012
België
un peut deçu
bonjours je suis un peut deçu du home hts3539/12 car voila j ai un laser disque est je ne peut le brancher est sais un peut dommage sinon bon materiel qui fonctionne bien en faite on ne peut pas brancher beaucoup de chose dessus
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3539 Home Cinéma 5 enceintes
Sim, recomendo este produto
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