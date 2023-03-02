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  • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
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Descontinuado

Philips Sonicare 3100 seriesEscova de dentes elétrica sónica

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Críticas | 84% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa cristalino
Rosa cristalino
Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.
A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

  • Tecnologia sónica

  • Sensor de pressão

  • QuadPacer e SmarTimer

  • Design ergonómico esguio

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

746

Críticas

84%

recomendam este produto

02/03/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oferece excelentes funcionalidades.

Excelente produto. Sou fã da marca. Recomendo vivamente.

Pontos positivos

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Pontos negativos

Nada a apontar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Escova de dentes elétrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Escova de dentes elétrica sónica

13/05/2025

España

España

Comprador verificado

BUENO

FUNCIONA BIEN, TE AVISA DEL TIEMPO DE LIMPIEZA Y LA NECESIDAD DE CARGA

Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa

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05/04/2025

España

España

Comprador verificado

Cepillo dental fantástico

Llevo usando el producto al menos 10 años. Ahora lo he renovado y el nuevo no desmerece en nada a su predecesor. El cambio ha resultado todo un éxito.

Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis

  2. Os resultados individuais podem variar

  3. Dados em ficheiro

  4. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão