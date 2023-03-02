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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX3671/14
HX367BK
Disponível em
Tecnologia sónica
Sensor de pressão
QuadPacer e SmarTimer
Design ergonómico esguio
As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.
O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.
4.2
de 5
746
Críticas
84%
recomendam este produto
02/03/2023
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelentes funcionalidades.
Excelente produto. Sou fã da marca. Recomendo vivamente.
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Nada a apontar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Escova de dentes elétrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Escova de dentes elétrica sónica
TONIQUIN
13/05/2025
España
Comprador verificado
BUENO
FUNCIONA BIEN, TE AVISA DEL TIEMPO DE LIMPIEZA Y LA NECESIDAD DE CARGA
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3675/15 2x Cepillos dental eléctrico sónicos - Negro/Rosa
05/04/2025
España
Comprador verificado
Cepillo dental fantástico
Llevo usando el producto al menos 10 años. Ahora lo he renovado y el nuevo no desmerece en nada a su predecesor. El cambio ha resultado todo un éxito.
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco
Esta avaliação foi feita para 3100 series HX3671/13 Cepillo dental eléctrico sónico - Blanco
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis
Os resultados individuais podem variar
Dados em ficheiro
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão