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    • Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica. Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica. Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

      Philips Sonicare 3100 series Escova de dentes elétrica sónica

      HX3673/14

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

      • A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave
      • Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*
      • O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas
      • Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer
      • Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Philips Sonicare 3100 series Escova de dentes elétrica sónica

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      Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

      A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.
      A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

      A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

      As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

      Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

      Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*

      Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

      O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

      O sensor de pressão integrado protege os seus dentes e gengivas

      O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

      Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

      Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

      O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

      Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

      Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

      Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

      Easy-Start para facilitar a transição

      Easy-Start para facilitar a transição

      O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

      Bateria com vida útil de 14 dias

      Bateria com vida útil de 14 dias

      A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

      Torna as suas viagens mais fáceis

      Torna as suas viagens mais fáceis

      O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento USB compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        DC5V

      • Especificações técnicas

        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        14 dias*****
        Pilha
        Recarregável
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,5 W
        Tipo de pilha
        Iões de lítio

      • Design e acabamento

        Cor
        Preto

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Pega
        Design ergonómico esguio
        Sistema da cabeça da escova
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Indicador de bateria
        A luz indica o estado da bateria
        Lembrete de substituição BrushSync
        • Lembrete de substituição
        • Saiba sempre quando
        • substituir a cabeça da escova
        • O ícone de aviso acende-se
        • para garantir sempre os melhores resultados

      • Itens incluídos

        Pega
        1 série 3100
        Estojo de viagem
        1
        Cabeça de escova
        1 C1 ProResults padrão
        Carregador
        1 carregador USB (adaptador de parede não incluído)

      • Desempenho de limpeza

        Performance
        Remove até 3 vezes mais placa bacteriana*
        Temporizador
        Quadpacer e SmarTimer
        Velocidade
        Até 31 000 movimentos da escovagem/min.
        Resposta da pressão
        A pega vibra para alertar o utilizador

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional

      • Tecnologia de sensor inteligente

        Sensor de pressão
        Alerta quando estiver a escovar com demasiada força
        Lembrete de substituição BrushSync
        • Saiba sempre quando
        • substituir a cabeça da escova

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Pega Sonicare Série 3100
      • Cabeça de escova ProResults (C1)
      • Carregador USB
      • Estojo de viagem

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      • em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis
      • Os resultados individuais podem variar
      • *Dados em ficheiro
      • **** com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão

      Descubra o

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