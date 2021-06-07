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- Pega Sonicare Série 3100
- Cabeça de escova ProResults (C1)
- Carregador USB
- Estojo de viagem
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HX3673/14
Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*
Disponível em:
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.
O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.
O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.
Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.
O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.
A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.
O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento USB compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.
Alimentação elétrica
Especificações técnicas
Design e acabamento
Assistência
Fácil de utilizar
Itens incluídos
Desempenho de limpeza
Modos
Tecnologia de sensor inteligente
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