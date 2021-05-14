Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Adeus, escova de dentes manual. Olá, Sonicare. Adeus, escova de dentes manual. Olá, Sonicare. Adeus, escova de dentes manual. Olá, Sonicare.

      Philips Sonicare 4100 Series Escova de dentes elétrica sónica

      HX3689/41

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem

      • Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem
      • O sensor de pressão ajuda a proteger os seus dentes e gengivas
      • Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer
      • Alterne entre 2 definições de intensidade
      • A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave
      Ver todas as vantagens

      Disponível em:

      Philips Sonicare 4100 Series Escova de dentes elétrica sónica

      Produtos semelhantes

      Ver todos Série 4000

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Adeus, escova de dentes manual. Olá, Sonicare.

      A tecnologia sónica, aliada à ação de escovagem, elimina suavemente as manchas, deixando os dentes naturalmente mais brancos a cada dia.
      Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem

      Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem

      A escova de dentes elétrica Sonicare, que conta com tecnologia sónica, elimina suavemente as manchas, deixando os dentes naturalmente mais brancos a cada dia.

      O sensor de pressão ajuda a proteger os seus dentes e gengivas

      O sensor de pressão ajuda a proteger os seus dentes e gengivas

      O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

      Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

      Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

      O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

      Alterne entre 2 definições de intensidade

      Alterne entre 2 definições de intensidade

      Alterne entre 2 definições de intensidade para tornar a escovagem confortável para si.

      A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

      A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

      As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.* 31 000 movimentos de escovagem por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

      Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

      Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

      Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

      Bateria com vida útil de 14 dias

      Bateria com vida útil de 14 dias

      A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

      Utilize menos. Reutilize mais

      Utilize menos. Reutilize mais

      A nossa ambição na Philips é reduzir os resíduos eletrónicos. Uma forma de o fazermos é minimizar o número de adaptadores que colocamos no mercado. Estes produtos são fornecidos sem um transformador porque estamos empenhados em reduzir os resíduos eletrónico.

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Voltagem
        DC5V

      • Especificações técnicas

        Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
        14 dias**
        Pilha
        Recarregável
        Consumo de energia
        Em modo de espera sem ecrã <0,5 W
        Tipo de pilha
        Iões de lítio

      • Design e acabamento

        Cor
        Rosa paradisíaco prismático

      • Assistência

        Garantia
        2 anos de garantia limitada

      • Fácil de utilizar

        Sistema da cabeça da escova
        Cabeças de escova de encaixe fácil
        Indicador de bateria
        A luz indica o estado da bateria
        Pega
        Design ergonómico esguio
        Lembrete de substituição BrushSync
        • Lembrete de substituição
        • Saiba sempre quando
        • substituir a cabeça da escova
        • O ícone de aviso acende-se
        • para garantir sempre os melhores resultados

      • Itens incluídos

        Pega
        1 série 4100
        Cabeças de escova
        1 W Optimal White
        Carregador
        1

      • Desempenho de limpeza

        Performance
        Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem
        Temporizador
        Quadpacer e SmarTimer
        Resposta da pressão
        A pega vibra para alertar o utilizador

      • Modos

        Limpeza
        Para limpeza diária excecional
        2 intensidades
        • Elevada
        • Baixa

      • Tecnologia de sensor inteligente

        Sensor de pressão
        Alerta quando estiver a escovar com demasiada força
        Lembrete de substituição BrushSync
        • Saiba sempre quando
        • substituir a cabeça da escova

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Clippin

      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      Acessórios

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • Dados em ficheiro.
      • * Com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.