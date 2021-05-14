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HX3689/41
Ajuda a branquear os dentes a cada escovagem
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A escova de dentes elétrica Sonicare, que conta com tecnologia sónica, elimina suavemente as manchas, deixando os dentes naturalmente mais brancos a cada dia.
O sensor de pressão integrado deteta automaticamente a pressão que aplica, avisa-o e reduz automaticamente as vibrações da escova de dentes para ajudar a proteger as suas gengivas. A escova de dentes emite um som pulsante que serve de lembrete para aliviar a pressão. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.
O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.
Alterne entre 2 definições de intensidade para tornar a escovagem confortável para si.
As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.* 31 000 movimentos de escovagem por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.
A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.
A nossa ambição na Philips é reduzir os resíduos eletrónicos. Uma forma de o fazermos é minimizar o número de adaptadores que colocamos no mercado. Estes produtos são fornecidos sem um transformador porque estamos empenhados em reduzir os resíduos eletrónico.
Alimentação elétrica
Especificações técnicas
Design e acabamento
Assistência
Fácil de utilizar
Itens incluídos
Desempenho de limpeza
Modos
Tecnologia de sensor inteligente
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