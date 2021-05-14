Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.