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  • Limpeza superior em segundos.*
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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsCabeças normais para escova de dentes sónica

HX6041/11

4.6
| (150) Críticas | 98% recomendam este produto
Limpeza superior em segundos.*
A cabeça de escova de dentes Sonicare For Kids é perfeita para bocas pequenas com dentes em crescimento. Esta funciona exclusivamente com a escova de dentes elétrica For Kids e juntas oferecem uma experiência segura e mais agradável que diverte as crianças e ajuda a criar hábitos.
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Produtos compatíveis
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For Kids

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Escova de dentes elétrica sónica

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Limpa e protege sorrisos em crescimento a partir dos 4 anos

Limpeza superior em segundos.*

  • Embalagem de 1

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Limpeza adequada a crianças

Até 75% mais eficaz do que uma escova de dentes manual

Até 75% mais eficaz do que uma escova de dentes manual

Foi clinicamente provado que a cabeça de escova Philips Sonicare For Kids proporciona uma remoção superior da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual. Proporcione aos seus filhos uma melhor proteção contra cáries e visitas ao dentista mais agradáveis. Garante melhores visitas ao dentista ou devolveremos o seu dinheiro.

A partir dos 7 anos

A partir dos 7 anos

A cabeça normal da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 7 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também dispõe de revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho compacto para crianças a partir dos 4 anos.

Limpeza superior maximiza cada segundo

Limpeza superior maximiza cada segundo

A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

150

Críticas

98%

recomendam este produto

2

11/04/2025

Portugal

Portugal

O produto oferece excelentes funcionalidades

Escolhi a for Kids para o meu filho pois as certas são macias, o material é de confiança, gosto de utilizar todos os dias pois foi a única que meu filho não reclama de dores ao escovar os dentes.

Pontos positivos

Macias

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas

01/04/2025

Portugal

Portugal

Excelente performance

Pratica de trocar, qualidade bastante boa. A performance é espetacular!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas

31/03/2025

Portugal

Portugal

Excelente opção

Se está à procura de uma opção confiável e segura para a higiene bucal das crianças, esse pack de cabeças de escova é um ótimo investimento. A qualidade das cerdas e o design adaptado garantem uma escovagem eficaz e confortável. Apesar do preço um pouco mais alto, a durabilidade e a compatibilidade com a linha Sonicare justificam o custo.

Pontos positivos

Cerdas macias e delicadas,Tamanho adequado, Compatibilidade perfeita, Boa durabilidade

Pontos negativos

Preço um pouco elevado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual