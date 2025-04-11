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Política de devolução de 30 dias
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
Embalagem de 1
Tamanho padrão
De encaixe
Limpeza adequada a crianças
Foi clinicamente provado que a cabeça de escova Philips Sonicare For Kids proporciona uma remoção superior da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual. Proporcione aos seus filhos uma melhor proteção contra cáries e visitas ao dentista mais agradáveis. Garante melhores visitas ao dentista ou devolveremos o seu dinheiro.
A cabeça normal da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 7 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também dispõe de revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho compacto para crianças a partir dos 4 anos.
A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.
4.6
de 5
150
Críticas
98%
recomendam este produto
Carolina1268
11/04/2025
Portugal
Parte da promoção
O produto oferece excelentes funcionalidades
Escolhi a for Kids para o meu filho pois as certas são macias, o material é de confiança, gosto de utilizar todos os dias pois foi a única que meu filho não reclama de dores ao escovar os dentes.
Pontos positivos
Macias
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
CristyN
01/04/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente performance
Pratica de trocar, qualidade bastante boa. A performance é espetacular!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
31/03/2025
Portugal
Parte da promoção
Excelente opção
Se está à procura de uma opção confiável e segura para a higiene bucal das crianças, esse pack de cabeças de escova é um ótimo investimento. A qualidade das cerdas e o design adaptado garantem uma escovagem eficaz e confortável. Apesar do preço um pouco mais alto, a durabilidade e a compatibilidade com a linha Sonicare justificam o custo.
Pontos positivos
Cerdas macias e delicadas,Tamanho adequado, Compatibilidade perfeita, Boa durabilidade
Pontos negativos
Preço um pouco elevado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabeças de escovas
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual