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  • Encoraje uma escovagem saudável e autónoma
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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsEscova de dentes eléctrica sónica

HX6311/02

4.4
| (209) Críticas | 92% recomendam este produto
Encoraje uma escovagem saudável e autónoma
A escova de dentes eléctrica Philips Sonicare HX6311/02 apoia sorrisos em crescimento
Ver todos os benefícios

Escova de dentes eléctrica para crianças

Encoraje uma escovagem saudável e autónoma

  • 2 modos

  • 2 cabeças de escova

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

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O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

Aumenta lentamente o tempo de escovagem durante 90 dias, até alcançar o período de 2 minutos recomendado pelos dentistas

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

209

Críticas

92%

recomendam este produto

01/12/2010

España

España

producto especialmente util para niños

este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

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Avisos legais

  1. do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão