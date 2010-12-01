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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2 modos
2 cabeças de escova
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens
Aumenta lentamente o tempo de escovagem durante 90 dias, até alcançar o período de 2 minutos recomendado pelos dentistas
4.4
de 5
209
Críticas
92%
recomendam este produto
MAHA
01/12/2010
España
producto especialmente util para niños
este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
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Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
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Velle
02/02/2017
United Kingdom
great toothbrush
Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it
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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
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do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão