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Philips Sonicare For Kids Escova de dentes eléctrica sónica

Descontinuado

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Philips Sonicare For KidsEscova de dentes eléctrica sónica

HX6311/02

Philips Sonicare For Kids Escova de dentes eléctrica sónica

Descontinuado

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Manuais e documentação

Passaporte ecológico - English (US)

  • PDF ficheiro, 219.1 kB
  • 24 October 2020

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 22 October 2020

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