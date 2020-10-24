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Philips Sonicare For Kids Escova de dentes eléctrica sónica
Descontinuado
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HX6311/02
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Todas (18)
Como funciona a escovagem assistida na aplicação Sonicare?
Posso substituir a bateria da escova de dentes Sonicare?
Em que países está disponível a aplicação Sonicare?
Por que é que a Philips Sonicare requer permissões?
O que indicam as luzes de estado da bateria na escova de dentes Sonicare?
Philips SonicareEstojo de viagem em plástico
Philips SonicareBase de carga
For KidsCabeças compactas para escova de dentes sónica
For KidsCabeças normais para escova de dentes sónica
A cabeça da escova é difícil de encaixar ou remover.
Não consigo ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare
A minha escova de dentes Sonicare não vibra
A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar
A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha