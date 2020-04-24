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  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
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Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhiteEscova de dentes eléctrica sónica

HX6711/02

4.2
| (723) Críticas | 83% recomendam este produto
Dentes mais saudáveis e mais brancos
Todas as pessoas gostam de um belo sorriso brilhante. Deixe brilhar a brancura natural dos seus dentes. Foi comprovado que a escova de dentes eléctrica Sonicare HealthyWhite HX6711/02 remove as manchas diárias dos seus dentes em apenas duas semanas, com a utilização do modo Limpar e Branquear.
Ver todos os benefícios

A melhor escova de dentes para dentes mais brancos

Dentes mais saudáveis e mais brancos

  • 2 modos

  • 1 cabeça de escova

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

O temporizador de intervalos de 30 segundos indica quando concluiu cada quadrante da boca e assinala quando deve avançar para outra área, proporcionando uma limpeza mais uniforme por toda a boca

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

723

Críticas

83%

recomendam este produto

24/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Elimina manchas superficiales en solo dos semanas.

[Employee of philipsglobal] Muy buen cepillo sónico que es capaz incluso de eliminar manchas superficiales en solo dos semanas. Dos minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento.

Pontos positivos

Su tecnología sónica consigue una limpieza excepcional.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

24/08/2019

España

España

Muy bueno. Me alegro de haber cambiado mi cepillo electrico tradicional

No defrauda. Sonic es un excelente sistema de higiene. Este cepillo cumple con todas las características indicadas en la web.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

09/08/2018

España

España

Los cabezales son muy buenos.

Que viene en un pack y son super buenos y la batería aguanta mucho.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar