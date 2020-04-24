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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2 modos
1 cabeça de escova
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
O temporizador de 2 minutos nesta escova de dentes elétrica Philips Sonicare ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários
O temporizador de intervalos de 30 segundos indica quando concluiu cada quadrante da boca e assinala quando deve avançar para outra área, proporcionando uma limpeza mais uniforme por toda a boca
4.2
de 5
723
Críticas
83%
recomendam este produto
LM8894,,
24/04/2020
España
Funcionário da Philips
Elimina manchas superficiales en solo dos semanas.
[Employee of philipsglobal] Muy buen cepillo sónico que es capaz incluso de eliminar manchas superficiales en solo dos semanas. Dos minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento.
Pontos positivos
Su tecnología sónica consigue una limpieza excepcional.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
JJBELL
24/08/2019
España
Muy bueno. Me alegro de haber cambiado mi cepillo electrico tradicional
No defrauda. Sonic es un excelente sistema de higiene. Este cepillo cumple con todas las características indicadas en la web.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
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Lydi3
09/08/2018
España
Los cabezales son muy buenos.
Que viene en un pack y son super buenos y la batería aguanta mucho.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
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Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar