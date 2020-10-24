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Philips Sonicare HealthyWhite Escova de dentes eléctrica sónica
Descontinuado
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HX6711/02
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Todas (13)
Como funciona a escovagem assistida na aplicação Sonicare?
Em que países está disponível a aplicação Sonicare?
Quanto tempo deve durar a bateria da escova de dentes Sonicare?
Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?
Posso utilizar o carregador Sonicare com outras escovas de dentes?
ProResultsConjunto de 6 cabeças de escovas
Philips SonicareBase carregamento e suporte para cabeças de escova
Philips SonicareEstojo de viagem em plástico
Philips SonicareBase de carga
W2c Optimal White compactCabeças compactas para escova de dentes sónica
i InterCareCabeças normais para escova de dentes sónica
C2 Optimal Plaque Defence(anteriormente ProResults Plaque Control)
W2 Optimal WhitePack de 2 recargas brancas de escovas Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 recargas brancas de escovas Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 recargas pretas de escovas Sonicare
W3 Premium WhiteCabeças normais para escova de dentes sónica
S SensitiveCabeças normais para escova de dentes sónica
Não consigo ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare
A minha escova de dentes Sonicare não vibra
A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar
A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha
A minha escova de dentes Sonicare vibra com menos intensidade
A minha escova de dentes Sonicare emite um ruído alto