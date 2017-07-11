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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
5 modos
2 cabeças de escova
Carregador de copo, estojo de viagem
Edição em rosa dourado
Encaixe a cabeça de escova DiamondClean para remover manchas superficiais de forma suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona central de remoção de manchas actuam com eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais branco em apenas 7 dias*.
As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.
Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas*. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual*, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.
4.3
de 5
3246
Críticas
86%
recomendam este produto
Jlourencorp
11/07/2017
Portugal
Resultado Fantástico
Aconselho este produto principalmente porque é o melhor que usei até hoje. Vale todo o cêntimo gasto. Dentes mais brancos e uma saúde oral muito mais cuidada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Cris
29/06/2017
Portugal
Suave e eficaz!
A escova é prática, suave e eficaz. Percebi os dentes mais brancos em poucos dias. O copo/carregador é lindo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Marcph
10/01/2022
España
Comprador verificado
Buen producto
Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão