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  • Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida
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Descontinuado

Philips Sonicare DiamondCleanEscova de dentes eléctrica sónica

HX9312/04

4.3
| (3246) Críticas | 86% recomendam este produto
Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida
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A melhor escova de dentes sónica de branqueamento da Philips Sonicare

Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

  • 5 modos

  • 2 cabeças de escova

  • Carregador de copo, estojo de viagem

  • Edição em rosa dourado

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova DiamondClean*

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova DiamondClean*

Encaixe a cabeça de escova DiamondClean para remover manchas superficiais de forma suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona central de remoção de manchas actuam com eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais branco em apenas 7 dias*.

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas*. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual*, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.3

de 5

3246

Críticas

86%

recomendam este produto

11/07/2017

Portugal

Portugal

Resultado Fantástico

Aconselho este produto principalmente porque é o melhor que usei até hoje. Vale todo o cêntimo gasto. Dentes mais brancos e uma saúde oral muito mais cuidada.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica

29/06/2017

Portugal

Portugal

Suave e eficaz!

A escova é prática, suave e eficaz. Percebi os dentes mais brancos em poucos dias. O copo/carregador é lindo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica

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Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica

10/01/2022

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

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Avisos legais

  1. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão