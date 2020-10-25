Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Philips Sonicare DiamondClean Escova de dentes eléctrica sónica
Descontinuado
Assistência
HX9312/04
Ir para loja
Registe o seu produto
Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).
Passaporte ecológico - English (US)
Manual do utilizador
Todas (14)
Como funciona a escovagem assistida na aplicação Sonicare?
Em que países está disponível a aplicação Sonicare?
Como altero as definições de intensidade na escova de dentes Sonicare?
Quanto tempo deve durar a bateria da escova de dentes Sonicare?
Como posso registar a minha escova de dentes Sonicare?
Philips SonicareEstojo de viagem para carregamento
Philips SonicareEstação de carregamento
Philips SonicareTransformador USB-A
Philips SonicareCopo de carregamento
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareCabo de carregamento USB-A
W2c Optimal White compactCabeças compactas para escova de dentes sónica
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 recargas brancas de escovas Sonicare
C3 Premium Plaque DefencePack de 2 recargas pretas de escovas Sonicare
A cabeça da escova é difícil de encaixar ou remover.
Não consigo ligar a minha escova de dentes à aplicação Sonicare
A minha escova de dentes Sonicare não vibra
A minha escova de dentes Sonicare não está a carregar
A minha escova Philips Sonicare desliga-se sozinha