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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX9631/16
HX962K
Disponível em
Escovagem assistida através de app
Sensor de pressão integrado
Reconhecimento inteligente da cabeça
4 modos, 3 intensidades
Tenha a certeza de que está a obter a limpeza mais profunda possível com a cabeça de escova de dentes elétrica para remoção da placa bacteriana C3 Premium Plaque Defence. As cerdas macias e flexíveis foram concebidas para envolver os contornos dos seus dentes, proporcionando 4x mais contacto com a superfície** e até 10x mais remoção de placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar.
Concentre-se em melhorar a saúde das suas gengivas com a cabeça de escova G3 Premium Gum Care. O tamanho mais pequeno e as cerdas destinadas à linha das gengivas mantêm esta área sem doenças gengivais. Os utilizadores desta cabeça de escova apresentam até 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*
A cabeça de escova C3 Premium Plaque Defence foi concebida para lhe proporcionar a limpeza mais profunda de sempre. As faces laterais e as cerdas flexíveis envolvem perfeitamente os contornos dos seus dentes, proporcionando um contacto 4x superior com a superfície e ajudando a chegar a áreas difíceis de alcançar*.
4.2
de 5
494
Críticas
82%
recomendam este produto
Tomas71
13/09/2022
España
Comprador verificado
Es una maravilla
Te alivia muchísimo la boca ,en mi caso las encias, muy recomendable,el único pero es que no enviáis a Canarias me parece muy mal este aspecto, por lo demás el cepillo es muy funcional y muy recomendable
Pontos positivos
Muy práctico, rápida limpieza un alivio para las encias
Pontos negativos
Los pedidos a Canarias ,no enviáis
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
12/12/2021
España
Parte da promoção
Un cepillado de experto
Me parece un cepillo con una limpieza super completa con cuatro modos que permiten limpiar tu boca en profundidad.
Pontos positivos
Sus modos de limpieza
Pontos negativos
El ruido
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carmagar
10/12/2021
España
Parte da promoção
Cepillo electrico que cumple lo que dice
Soy usuario de cepillos de dientes desde hace más de 15 años y cuando recibí la oportunidad de probar el cepillo eléctrico Philips Sonicare 7500 mis expectativas estaban puestas en ver cómo funcionaba la tecnología nueva que tiene y en si realmente, a nivel usuario habría alguna diferencia con mi cepillo habitual. He de decir que el cepillo ha superado mis expectativas y a que realmente mejora la experiencia de cepillado con respecto a mi antiguo cepillo eléctrico. Los aspectos que más me han gustado del cepillo son: • Facilidad de uso, se autoconfigura de forma automática al introducir cada tipo de cabezal • Múltiples capacidades de regulación, dependiendo de tus gustos puedes modificar la intensidad de vibración del cepillo. • Te indica cuanto tiempo debes dedicar a la limpieza de cada zona de la boca • Al finalizar la limpieza se apaga automáticamente • El estuche de viaje es además cargador • Diseño limpio • APP de muy sencillo manejo • La duración de la batería permite el uso del cepillo varios días seguidos sin necesidad de cargarlo Como ya he mencionado el cepillo ha cubierto mis expectativas, pero creo que podría mejorar en algunos aspectos entre los que cabe mencionar • Al introducir el cabezal, este no llega hasta el fondo, la primera vez pensé que lo estaba colocando mal hasta que me di cuenta de que no que se queda así, ese hecho afea un poco la estética del producto y confunde la primera vez que lo usas • La guía rápida debería de tener un poco más de detalle • El cable de la funda de viaje debería de estar integrado en la propia funda ya que al no estarlo se dificulta su guardado y conservación. • El cepillo podría venir con los diferentes cabezales disponibles y no solo con los dos tipos que trae. Como conclusión diré que el cepillo me ha convencido, tiene un diseño limpio, funciona de maravilla y por lo tanto os lo recomiendo porque realmente se nota la diferencia con respecto a otros cepillos que no tienen esta tecnología.
Pontos positivos
Capacidad de limpieza
Pontos negativos
Separación entre el cabezal del cepillo y el cuerpo
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Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
em comparação com uma escova de dentes manual
em comparação com a DiamondClean
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia