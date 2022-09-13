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  • Tudo aquilo de que precisa para uma ótima saúde oral
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Descontinuado

ExpertClean 7500Escova de dentes elétrica com app

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Críticas | 82% recomendam este produto

Disponível em

Branco e dourado
Branco e dourado
Preto
Preto
Tudo aquilo de que precisa para uma ótima saúde oral
Ter bons hábitos de escovagem é difícil. A escova ExpertClean irá orientá-lo entre exames de rotina no dentista. Saiba quando ajustar a pressão com os sensores inteligentes incorporados e utilize os relatórios de progresso da aplicação para o ajudar a cumprir a sua rotina de escovagem.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Remove até 10x mais placa bacteriana

Tudo aquilo de que precisa para uma ótima saúde oral

  • Escovagem assistida através de app

  • Sensor de pressão integrado

  • Reconhecimento inteligente da cabeça

  • 4 modos, 3 intensidades

Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

Tenha a certeza de que está a obter a limpeza mais profunda possível com a cabeça de escova de dentes elétrica para remoção da placa bacteriana C3 Premium Plaque Defence. As cerdas macias e flexíveis foram concebidas para envolver os contornos dos seus dentes, proporcionando 4x mais contacto com a superfície** e até 10x mais remoção de placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar.

Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Concentre-se em melhorar a saúde das suas gengivas com a cabeça de escova G3 Premium Gum Care. O tamanho mais pequeno e as cerdas destinadas à linha das gengivas mantêm esta área sem doenças gengivais. Os utilizadores desta cabeça de escova apresentam até 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*

Dura para a placa bacteriana, suave para as suas gengivas

Dura para a placa bacteriana, suave para as suas gengivas

A cabeça de escova C3 Premium Plaque Defence foi concebida para lhe proporcionar a limpeza mais profunda de sempre. As faces laterais e as cerdas flexíveis envolvem perfeitamente os contornos dos seus dentes, proporcionando um contacto 4x superior com a superfície e ajudando a chegar a áreas difíceis de alcançar*.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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4.2

de 5

494

Críticas

82%

recomendam este produto

13/09/2022

España

España

Comprador verificado

Es una maravilla

Te alivia muchísimo la boca ,en mi caso las encias, muy recomendable,el único pero es que no enviáis a Canarias me parece muy mal este aspecto, por lo demás el cepillo es muy funcional y muy recomendable

Pontos positivos

Muy práctico, rápida limpieza un alivio para las encias

Pontos negativos

Los pedidos a Canarias ,no enviáis

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Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

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12/12/2021

España

España

Un cepillado de experto

Me parece un cepillo con una limpieza super completa con cuatro modos que permiten limpiar tu boca en profundidad.

Pontos positivos

Sus modos de limpieza

Pontos negativos

El ruido

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10/12/2021

España

España

Cepillo electrico que cumple lo que dice

Soy usuario de cepillos de dientes desde hace más de 15 años y cuando recibí la oportunidad de probar el cepillo eléctrico Philips Sonicare 7500 mis expectativas estaban puestas en ver cómo funcionaba la tecnología nueva que tiene y en si realmente, a nivel usuario habría alguna diferencia con mi cepillo habitual. He de decir que el cepillo ha superado mis expectativas y a que realmente mejora la experiencia de cepillado con respecto a mi antiguo cepillo eléctrico. Los aspectos que más me han gustado del cepillo son: • Facilidad de uso, se autoconfigura de forma automática al introducir cada tipo de cabezal • Múltiples capacidades de regulación, dependiendo de tus gustos puedes modificar la intensidad de vibración del cepillo. • Te indica cuanto tiempo debes dedicar a la limpieza de cada zona de la boca • Al finalizar la limpieza se apaga automáticamente • El estuche de viaje es además cargador • Diseño limpio • APP de muy sencillo manejo • La duración de la batería permite el uso del cepillo varios días seguidos sin necesidad de cargarlo Como ya he mencionado el cepillo ha cubierto mis expectativas, pero creo que podría mejorar en algunos aspectos entre los que cabe mencionar • Al introducir el cabezal, este no llega hasta el fondo, la primera vez pensé que lo estaba colocando mal hasta que me di cuenta de que no que se queda así, ese hecho afea un poco la estética del producto y confunde la primera vez que lo usas • La guía rápida debería de tener un poco más de detalle • El cable de la funda de viaje debería de estar integrado en la propia funda ya que al no estarlo se dificulta su guardado y conservación. • El cepillo podría venir con los diferentes cabezales disponibles y no solo con los dos tipos que trae. Como conclusión diré que el cepillo me ha convencido, tiene un diseño limpio, funciona de maravilla y por lo tanto os lo recomiendo porque realmente se nota la diferencia con respecto a otros cepillos que no tienen esta tecnología.

Pontos positivos

Capacidad de limpieza

Pontos negativos

Separación entre el cabezal del cepillo y el cuerpo

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. em comparação com uma escova de dentes manual

  2. em comparação com a DiamondClean

  3. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia