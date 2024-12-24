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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
Escovagem assistida através de app
Sensor de pressão integrado
Reconhecimento inteligente da cabeça
3 modos, 3 intensidades
A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.
A cabeça de escova G3 Premium Gum Care melhora a saúde das gengivas dos pacientes. O tamanho mais reduzido e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma limpeza suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*
Os sensores monitorizam e medem os comportamentos de escovagem dos pacientes, enquanto a pega da escova Philips Sonicare ExpertClean disponibiliza feedback instantâneo. Ao longo do tempo, a aplicação Sonicare guarda e analisa estes hábitos e gera um relatório de progresso para ajudar a promover uma melhor técnica de escovagem.
4.3
de 5
519
Críticas
85%
recomendam este produto
Cavaesp89
24/12/2024
España
Comprador verificado
Primer cepillo eléctrico
Espectacular, siempre he sido reticente a este tipo de hábitos viniendo del cepillo manual. Es cierto que es un gran cepillo con 3 modos y 3 tipos de intensidades lo cual lo hace sensacional. Si os sirve, las primeras veces no estaba muy convencido del cambio porque hay que acostumbrarse pero a día de hoy es impensable volver al manual. Un 12/10!
Pontos positivos
La batería es surrealista. Dura una eternidad! Excelente no, lo siguiente
Pontos negativos
El precio original puede ser un obstáculo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Roko103
01/04/2023
España
Comprador verificado
Buena compra y buen cepillo
Después de un problema con el cepillo, no sabía que el aparato debería que cargarse durante 24 horas, tengo que decir que el aparato es una maravilla. @ Philips, que ustedes pongan un poco más de información en la descripción adjunta al artículo…., tuve que buscar esta información sobre lo de cargar en internet…..
Pontos positivos
Perfecto
Pontos negativos
La descripción que viene con el cepillo
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Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
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Anramagra
01/03/2023
España
Comprador verificado
Sensación de limpieza
Se gustan sus tres niveles de vibración, de menos a más intensidad. Procuran un magnífico cepillado.
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In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
em comparação com uma escova de dentes manual
em comparação com a DiamondClean
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão
num estudo dos utilizadores de escovas de dentes manuais