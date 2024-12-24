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  • Tecnologia inteligente para hábitos saudáveis de higiene oral
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Descontinuado

Philips Sonicare ExpertClean 7300Escova de dentes elétrica com app

HX9681/01

4.3
| (519) Críticas | 85% recomendam este produto
Tecnologia inteligente para hábitos saudáveis de higiene oral
A escova Philips Sonicare ExpertClean funciona como guia pessoal de escovagem dos seus pacientes, utilizando tecnologia de sensores inteligentes e relatórios de progresso para monitorizar os hábitos e fornecer feedback para melhorar a técnica de escovagem e a rotina diária de higiene oral.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Uma limpeza total em função das necessidades dos pacientes

Tecnologia inteligente para hábitos saudáveis de higiene oral

  • Escovagem assistida através de app

  • Sensor de pressão integrado

  • Reconhecimento inteligente da cabeça

  • 3 modos, 3 intensidades

Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

A cabeça de escova C3 Premium Plaque Control proporciona a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com laterais macias e flexíveis, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior** e a remover até 10x mais placa bacteriana das áreas difíceis de alcançar*.

Melhor cuidado das gengivas para uma saúde global

Melhor cuidado das gengivas para uma saúde global

A cabeça de escova G3 Premium Gum Care melhora a saúde das gengivas dos pacientes. O tamanho mais reduzido e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma limpeza suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*

Orienta os pacientes para melhores hábitos de higiene oral

Orienta os pacientes para melhores hábitos de higiene oral

Os sensores monitorizam e medem os comportamentos de escovagem dos pacientes, enquanto a pega da escova Philips Sonicare ExpertClean disponibiliza feedback instantâneo. Ao longo do tempo, a aplicação Sonicare guarda e analisa estes hábitos e gera um relatório de progresso para ajudar a promover uma melhor técnica de escovagem.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

519

Críticas

85%

recomendam este produto

24/12/2024

España

España

Comprador verificado

Primer cepillo eléctrico

Espectacular, siempre he sido reticente a este tipo de hábitos viniendo del cepillo manual. Es cierto que es un gran cepillo con 3 modos y 3 tipos de intensidades lo cual lo hace sensacional. Si os sirve, las primeras veces no estaba muy convencido del cambio porque hay que acostumbrarse pero a día de hoy es impensable volver al manual. Un 12/10!

Pontos positivos

La batería es surrealista. Dura una eternidad! Excelente no, lo siguiente

Pontos negativos

El precio original puede ser un obstáculo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

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01/04/2023

España

España

Comprador verificado

Buena compra y buen cepillo

Después de un problema con el cepillo, no sabía que el aparato debería que cargarse durante 24 horas, tengo que decir que el aparato es una maravilla. @ Philips, que ustedes pongan un poco más de información en la descripción adjunta al artículo…., tuve que buscar esta información sobre lo de cargar en internet…..

Pontos positivos

Perfecto

Pontos negativos

La descripción que viene con el cepillo

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01/03/2023

España

España

Comprador verificado

Sensación de limpieza

Se gustan sus tres niveles de vibración, de menos a más intensidad. Procuran un magnífico cepillado.

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. em comparação com uma escova de dentes manual

  2. em comparação com a DiamondClean

  3. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão

  4. num estudo dos utilizadores de escovas de dentes manuais