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Descontinuado
Áudio de alta resolução
Over-ear
Protecções em espuma de memória deluxe
Totalmente dobrável
O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-lo-ão a aproveitar mais a sua música.
Os diafragmas em neodímio respondem a todas as dinâmicas da sua música. O design inclui uma saída no centro que realça as frequências centrais e baixas, fornecendo a energia acústica que proporciona graves mais amplos, mas controlados e uma gama média transparente. Os diafragmas também dispõem de uma bobina de voz leve que confere ao sistema uma resposta rápida para combinar com o ritmo da sua música e fornece um som de alta definição.
As colunas são testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio de som.
Prémios
4.6
de 5
24
Críticas
91%
recomendam este produto
jordigeorge
06/12/2015
España
más que recomendables
nada que no hayan dicho otros usuarios. hace ya sos años que los uso y desde el primer dia vi que son de una calidad de sonido buenisima.
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Esta avaliação foi feita para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
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Tuareg140
14/05/2015
España
Increíbles Auriculares
[Employee of philipsglobal] Sumamente cómodos estos auriculares exhiben un sónido con asombrosos graves, medios agradables y claros y unos agudos limpios. Por primera vez puedo usar unos auriculares durante horas sin que note fatiga alguna.
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freskitovirus
11/12/2013
España
L2BO Negro
Comodísimos, con una calidad de sonido altísima y materiales increibles. Me gusta componer música y tocar el piano eléctrico, así que es un complemento ideal. Nunca confundan calidad con potencia, pueden sonar muy alto pero mal, esto no pasa con los L2BO Negro.
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