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Descontinuado

Philips Fidelio FidelioAuscultadores com microfone

L2BO/00

4.6
| (24) Críticas | 91% recomendam este produto

2 Prémios

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Os auscultadores Fidelio L2 com microfone combinam os padrões mais elevados de som e conforto para uma experiência de audição autêntica. Fabricados habilmente para um som natural, tão fiel ao original quanto possível. Construídos com elegância para um conforto duradouro.
Ver todos os benefícios

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  • Áudio de alta resolução

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  • Protecções em espuma de memória deluxe

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Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-lo-ão a aproveitar mais a sua música.

Diafragmas em neodímio com saídas perfeitas de alta definição

Diafragmas em neodímio com saídas perfeitas de alta definição

Os diafragmas em neodímio respondem a todas as dinâmicas da sua música. O design inclui uma saída no centro que realça as frequências centrais e baixas, fornecendo a energia acústica que proporciona graves mais amplos, mas controlados e uma gama média transparente. Os diafragmas também dispõem de uma bobina de voz leve que confere ao sistema uma resposta rápida para combinar com o ritmo da sua música e fornece um som de alta definição.

Colunas testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio de som

As colunas são testadas cuidadosamente para o melhor equilíbrio de som.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.6

de 5

24

Críticas

91%

recomendam este produto

3

06/12/2015

España

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más que recomendables

nada que no hayan dicho otros usuarios. hace ya sos años que los uso y desde el primer dia vi que son de una calidad de sonido buenisima.

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Esta avaliação foi feita para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono

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14/05/2015

España

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Increíbles Auriculares

[Employee of philipsglobal] Sumamente cómodos estos auriculares exhiben un sónido con asombrosos graves, medios agradables y claros y unos agudos limpios. Por primera vez puedo usar unos auriculares durante horas sin que note fatiga alguna.

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11/12/2013

España

España

L2BO Negro

Comodísimos, con una calidad de sonido altísima y materiales increibles. Me gusta componer música y tocar el piano eléctrico, así que es un complemento ideal. Nunca confundan calidad con potencia, pueden sonar muy alto pero mal, esto no pasa con los L2BO Negro.

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