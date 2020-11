Índice elevado de reprodução de cores de 92 que revela cores reais

Quanto maior for o índice de reprodução de cores (IRC), mais fácil é identificar a cor correcta. As lâmpadas com um valor de IRC baixo dão um aspecto pouco natural a algumas cores. As fontes de luz com um IRC igual ou superior a 90 são melhores para tarefas que exijam uma correspondência mais exacta das cores. Equipada com 48 LEDs Luxeon Lumileds, a Philips MatchLine PJH20 emite luz com um IRC de 92. Com uma fonte de luz potente como esta, pode ter a certeza de que está a ver cores reais. Assim, encontrará de forma rápida e fácil a cor de que necessita, sem utilizar um espectrómetro. Deixe os erros de correspondência de cores para os seus concorrentes.