Regulação da intensidade inteligente para ajustar a luz entre 300 e 30 lúmenes

Diferentes tarefas requerem quantidades diferentes de luz. Com uma funcionalidade de regulação da intensidade da luz inteligente, a Philips RCH5S permite-lhe ajustar facilmente o fluxo luminoso desde 300 lúmenes até apenas 30 lúmenes. Por isso, se a luz ambiente mudar, se o brilho for ofuscante ou se pretender poupar a energia da bateria, pode regular a intensidade da luz de forma rápida e fácil de acordo com as necessidades do trabalho em curso. Por que motivo é inteligente? Porque memoriza a sua última regulação. Assim, se tiver um trabalho semelhante para executar, começará com a quantidade certa de luz.