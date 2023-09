Desempenho do feixe de luz superior ao do halogéneo

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access foram concebidas para oferecer um melhor desempenho do feixe de luz do que as lâmpadas de halogéneo num design compacto e universal. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia LED, proporcionam o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, mas melhoram significativamente o desempenho do feixe utilizando menos energia. Com até 80% de brilho extra*, as lâmpadas LED Philips Ultinon Access proporcionam aos condutores uma melhor visão em estrada, facilitando a deteção de obstáculos e a condução com maior segurança.