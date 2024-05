Em conformidade com as normas para automóveis

Tecnologicamente avançada, a iluminação Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua compatibilidade com as exigências do ambiente automóvel atual, concebemos os nossos produtos o mais próximo possível das normas da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Access estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, as nossas lâmpadas não perturbam o funcionamento de outros componentes do veículo.