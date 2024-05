Luz branca fria de qualidade

Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3022. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excecionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3022.