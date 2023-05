Bateria de longa duração em diferentes modos de luz

A Penlight Philips Xperion 6000 foi concebida para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece bateria suficiente para todas as tarefas de inspeção do dia. A nossa Penlight dura até 5,5 horas no modo Eco, 3 horas no modo luz intensa e 3,5 horas no modo de foco. Equipada com uma bateria de iões de lítio potente, a Penlight Philips Xperion 6000 pode ser totalmente carregada em 1,6 horas através de USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.