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Descontinuado
MCM2000/12
Descontraia com música fantástica
Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e MP3 Link. Este sistema micro de som MCM2000/12 da Philips também reproduz CD de MP3, CD de WMA e CD-R/RW e está equipado com altifalantes Bass Reflex para graves poderosos e dramáticos.
CD, CD de MP3, USB, FM
20 W
A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.
O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.
3.9
de 5
30
Críticas
Carlillos78
28/08/2016
España
Es de lo mejor,pero con matices
Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.
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francky
04/01/2012
France
quoi de mieux ??!
Pour le prix, c'est le top! le son est nickel ! je l'ai acheté pour mes enfants mais ça me donne envie de m'en prendre une dans la gamme superieure...! à suivre !
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Arnold2
15/07/2016
Italia
Piccolo è potente
Un micro hi-fi completo , di semplice utilizzo grazie al telecomando con tutte le funzioni a portata di mano . L'ho testato con dei brani contenenti escursioni di bassi e alti e brani strumentali , con ottimi risultati , anche a volume massimo non si ha distorsione della musica, caratteristica che mi ha soddisfatto pienamente e che non è facile da trovare in questa categoria di hi-fi.
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