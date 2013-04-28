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Descontinuado
MCM2150/12
Som rico e poderoso
Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de som da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW e está equipado com altifalantes Bass Reflex para graves poderosos e dramáticos.
CD, CD de MP3, USB, FM
máx. 70 W
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.
3.6
de 5
14
Críticas
toguimar
28/04/2013
España
Este producto posee unas características excelentes
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2150 Microcadena
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djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM2150 Micro music system
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AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
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