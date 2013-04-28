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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM2150/12

3.6

| (14) Críticas

Som rico e poderoso

Ouça todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de som da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW e está equipado com altifalantes Bass Reflex para graves poderosos e dramáticos.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som rico e poderoso

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • máx. 70 W

Potência de saída máxima RMS de 70 W

Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. O MP3 tornou-se no formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.6

de 5

14

Críticas

28/04/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes

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Esta avaliação foi feita para MCM2150 Microcadena

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07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

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Esta avaliação foi feita para MCM2150 Micro music system

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20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

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