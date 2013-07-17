ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM305/12

3.7

| (13) Críticas

Obcecado pelo som

A boa qualidade de som está nas suas mãos com o sistema de música micro clássico da Philips. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Directo ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.

Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • 30 W

Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

13

Críticas

3

17/07/2013

Österreich

Österreich

Super Bild und tolle Verarbeitung

Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

09/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed

Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

24/09/2011

Nederland

Nederland

Ideaal!

Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis