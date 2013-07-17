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Descontinuado
MCM305/12
Obcecado pelo som
A boa qualidade de som está nas suas mãos com o sistema de música micro clássico da Philips. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Directo ou MP3 Link. Altifalantes elegantes para um visual clássico que nunca passa de moda.
30 W
O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.
3.7
de 5
13
Críticas
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
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pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Sim, recomendo este produto
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ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
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