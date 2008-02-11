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Descontinuado

Sistema Micro Hi-Fi

MCM710/12

Grande som num design compacto

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM710 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

Ver todos os benefícios

com reprodução por USB Directo

Grande som num design compacto

  • Reprodução de CD MP3/WMA

  • USB Directo

Funções de despertar e temporizador

Funções de despertar e temporizador

Muitos despertadores incluem várias opções de alarme. Este rádio relógio Philips desperta-o ao som da rádio ou do tradicional sinal sonoro do alarme. O temporizador permite-lhe programar a duração necessária para a música coincidir com o tempo que, normalmente, demora a adormecer. Independentemente do que procurar num despertador, seja um sinal sonoro matinal que emite um tom constante ou a possibilidade de ouvir a sua música favorita enquanto adormece, este rádio relógio satisfaz todas as suas necessidades.

Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade

Sintonização digital de 20 estações programadas para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Altifalantes elegantes em madeira

Especificações técnicas

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Críticas

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