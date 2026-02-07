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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
14 acessórios
Tecnologia DualCut
Até 180 min. de autonomia
Pode ser utilizado no chuveiro
O aparador tudo-em-um dispõe da tecnologia DualCut avançada para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.
O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 7000 inclui 14 acessórios para uma solução de aparador para corpo.
Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.
4.4
de 5
1779
Críticas
90%
recomendam este produto
JPR Pinto
07/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Polivalência eficiente
Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Neua
24/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Muita variedade e qualidade
Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Barbudo2
10/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom produto
É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.
Pontos positivos
Precisa e boa autonomia
Pontos negativos
Deveria ter estojo específico para os acesórios
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000