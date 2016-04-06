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Descontinuado
NP1100/12
Dê liberdade à sua música
Ao ligar ao seu PC e sistema de áudio, o leitor de música em rede Philips Streamium NP1100 fornece-lhe acesso sem fios à biblioteca musical no seu PC e ao rádio da Internet. Todo um mundo de possibilidades de música emocionantes!
Rádio da Internet gratuita
Ecrã LCD grande
Controle todas as funções do Streamium a partir do conforto do sofá. Procure, navegue e reproduza a sua música com facilidade e rapidez. Com as funções de procura alfanumérica, QuickJump e SuperScroll, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio da Internet preferida ou aos ficheiros de música no seu PC. O centro de controlo do Streamium encontra-se na palma da sua mão.
O leitor de música em rede Streamium pode ser ligado a um dispositivo áudio de inúmeras formas, isto é, através de uma ligação digital, analógica, de altifalantes portáteis ou até de auscultadores.
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3.2
de 5
112
Críticas
tonidjp
06/04/2016
España
muy buena calidad de sonido
tengo varios stream como este pero este Philips np1100 tiene varios años y esta puesto al dia en el 2016
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Network Music Player
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Network Music Player
Flattopjohnny
10/10/2011
United Kingdom
Excellent internet radio tuner.
Add this to your hifi or self-powered pc speakers and open the door to thousands of radio stations from all around the world. Large display with clock(when in standby),compact modern design and remote control make this a good choice. Easy to set up once you have programmed your router passcode...can be connected direct with modem or wireless and will play music files on your computer. I have never had any problems with operation(i have bought 2 0f these at bargain prices) and a bonus not found on many other internet radios is display of track/artist. Connections are by phono plugs so you can use high quality interconnect leads. Headphones can be plugged straight into the unit for late nite listening. Nothing else to say really(or you may think i work for Phillips)! If you get a chance,buy one...you wont regret it!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Network Music Player
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Network Music Player
jeep97110
26/02/2017
France
Très bon appareil, mais quelques lacune pas de lecture du format FLAC
je possède ce produit depuis plusieurs années. il est très lent pour la lecture des fichier sur le PC et "oui", à la mise en route pas de mémoire de la dernière radio écoutée et quelques bugs, mais un son de très grande qualité (j'ai pu comparer avec d'autre produits beaucoup plus cher) beaucoup de présence et de précision sauf en mp3.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Algumas funções poderão necessitar de suporte de acesso à Internet de banda larga
Alguns serviços não estão disponíveis em todas as áreas