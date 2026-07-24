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  • Apare e corte pelos de todo o comprimento
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Descontinuado

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (1548) Críticas | 86% recomendam este produto
Apare e corte pelos de todo o comprimento
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas definidas, com qualquer comprimento de pelo. Não necessita de vários passos e utensílios. A OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare e corte pelos de todo o comprimento

  • Aparar, contornar, cortar

  • Lâmina original

  • Pente 5 em 1 ajustável

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12 000x por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.

Pente 5 em 1 ajustável

Pente 5 em 1 ajustável

Design exclusivo de pente aberto para um aparar eficiente sem obstruções e que não causa interrupções na sua rotina, mesmo em pelos compridos e grossos.

Contorne-a

Contorne-a

Crie contornos precisos com a lâmina de dupla face. Pode barbear-se nas duas direções para obter uma ótima visibilidade e ver todos os pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo em segundos!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

1548

Críticas

86%

recomendam este produto

24/07/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

Excelente produto. Resultado final, fica muito próximo de uma lâmina de barbear, sem o inconveniente de causar alergia.

Pontos positivos

Resultado final próximo de uma lâmina de barbear.

Pontos negativos

Não encontrei ainda.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-06-20

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-06-20

23/06/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oference excelente funcionalidade.

Excelente produto. Cumpre a promessa para o qual foi proposto. Bem indicado tanto para a face quanto para o corpo, sem sustos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-23

12/06/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito conveniente

Muito conveniente para uso diário. Desde que adquiri que aparo a barba diáriamente sem trabalho nenhum.

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-05-01

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.