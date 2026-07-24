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Descontinuado
Aparar, contornar, cortar
Lâmina original
Pente 5 em 1 ajustável
A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12 000x por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.
Design exclusivo de pente aberto para um aparar eficiente sem obstruções e que não causa interrupções na sua rotina, mesmo em pelos compridos e grossos.
Crie contornos precisos com a lâmina de dupla face. Pode barbear-se nas duas direções para obter uma ótima visibilidade e ver todos os pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo em segundos!
4.2
de 5
1548
Críticas
86%
recomendam este produto
MongeTibetano
24/07/2026
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
Excelente produto. Resultado final, fica muito próximo de uma lâmina de barbear, sem o inconveniente de causar alergia.
Pontos positivos
Resultado final próximo de uma lâmina de barbear.
Pontos negativos
Não encontrei ainda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-06-20
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-06-20
Homem satisfeito
23/06/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto oference excelente funcionalidade.
Excelente produto. Cumpre a promessa para o qual foi proposto. Bem indicado tanto para a face quanto para o corpo, sem sustos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-23
Gouranga95
12/06/2026
Portugal
Comprador verificado
Muito conveniente
Muito conveniente para uso diário. Desde que adquiri que aparo a barba diáriamente sem trabalho nenhum.
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-05-01
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.