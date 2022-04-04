Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Aparar, contornar, cortar
Para qualquer comprimento de pelo
Pente precisão com 12 comprimento
Recarregável, uso a húmido e a seco
A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para estilizar a barba e aparar os pelos corporais. Apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (200x por segundo) que é eficiente até nos pelos mais compridos.
Apare a sua barba a um comprimento uniforme com o pente de precisão de comprimento ajustável. Bloqueie uma das 12 regulações de comprimento para obter todos os estilos, desde um aspecto de barba por fazer, até uma barba com linhas definidas ou um estilo de barba mais comprida.
Crie contornos precisos com a lâmina de dupla face. Pode barbear-se nas duas direções para obter uma ótima visibilidade e ver todos os pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo em segundos!
4.3
de 5
1414
Críticas
87%
recomendam este produto
04/04/2022
Portugal
Parte da promoção
Um óptimo produto é muito util
Recomendo a 100% este produto. Muito útil e prático.
Pontos positivos
Útil e prático
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro
Abatista
27/12/2021
Portugal
Excelente
Qualidade e conforto …alta durabilidade de bateria..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6510/60 Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6510/60 Rosto
Apolo36
23/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito practica!!!
Muito útil para poupar tempo. Lâmina excelente. Recomendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro
Sim, recomendo este produto
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Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.