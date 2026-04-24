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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Bateria de iões de lítio recarregável
Pente precisão com 12 comprimento
Wet & Dry
Indicador de bateria
Concebida para estilos de barba e cuidados corporais masculinos, a Philips OneBlade apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento. Proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e pontas arredondadas. Além disso, com um cortador que se move a 200x por segundo, é eficiente mesmo em pelos mais compridos.
Apare a barba para manter o seu comprimento preferido. A sua Philips OneBlade inclui um pente de precisão com 12 comprimentos que pode utilizar para criar todos os estilos, desde um aspeto de barba por fazer, até uma barba com linhas definidas ou um estilo de barba mais comprida.
Obtenha as linhas precisas em segundos com a lâmina de dupla face que lhe permite ver todos os pelos que está a cortar.
Prémios
4.3
de 5
1900
Críticas
89%
recomendam este produto
Escanhoado
24/04/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelentes funcionalidades!
Corresponde totalmente á minha expectativa! Equipamento 5 estrelas!
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-01-05
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Date of Use 2026-01-05
ReiDasCabeçadas
21/04/2026
Portugal
Boa compra
Não fica igual a usar a uma lâmina mas, tendo eu um sinal saliente na zona do bigode em que me cortava constantemente, deixei de precisar de me preocupar com isso. Não me importo nada de ter meio milímetro de barba, quando acabo de a fazer. Bem melhor do que estar constantemente cortado
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2025-11-05
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2025-11-05
leao92
24/11/2025
Portugal
Comprador verificado
Não irrita e dura muita bateria e a lâmina também!
Otimo, tem muita bateria, e não irrita a pele!!!!!
Pontos positivos
Dura muita bateria, não irrita, a lâmina dura muito, tem case para levar
Pontos negativos
as lâminas com o mau uso podem se estragar rapido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.