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  • Apare e corte pelos de todo o comprimento
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Descontinuado

OneBlade ProRosto

QP6530/15

4.3
| (1900) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Apare e corte pelos de todo o comprimento
O Philips OneBlade Pro é um estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas definidas, com qualquer comprimento de pelo. Esqueça a utilização de vários passos e aparelhos. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare e corte pelos de todo o comprimento

  • Bateria de iões de lítio recarregável

  • Pente precisão com 12 comprimento

  • Wet & Dry

  • Indicador de bateria

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

Concebida para estilos de barba e cuidados corporais masculinos, a Philips OneBlade apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento. Proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e pontas arredondadas. Além disso, com um cortador que se move a 200x por segundo, é eficiente mesmo em pelos mais compridos.

Apare-a

Apare-a

Apare a barba para manter o seu comprimento preferido. A sua Philips OneBlade inclui um pente de precisão com 12 comprimentos que pode utilizar para criar todos os estilos, desde um aspeto de barba por fazer, até uma barba com linhas definidas ou um estilo de barba mais comprida.

Contorne-a

Contorne-a

Obtenha as linhas precisas em segundos com a lâmina de dupla face que lhe permite ver todos os pelos que está a cortar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-3112060

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

1900

Críticas

89%

recomendam este produto

24/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oferece excelentes funcionalidades!

Corresponde totalmente á minha expectativa! Equipamento 5 estrelas!

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-01-05

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-01-05

21/04/2026

Portugal

Portugal

Boa compra

Não fica igual a usar a uma lâmina mas, tendo eu um sinal saliente na zona do bigode em que me cortava constantemente, deixei de precisar de me preocupar com isso. Não me importo nada de ter meio milímetro de barba, quando acabo de a fazer. Bem melhor do que estar constantemente cortado

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2025-11-05

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2025-11-05

24/11/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Não irrita e dura muita bateria e a lâmina também!

Otimo, tem muita bateria, e não irrita a pele!!!!!

Pontos positivos

Dura muita bateria, não irrita, a lâmina dura muito, tem case para levar

Pontos negativos

as lâminas com o mau uso podem se estragar rapido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.