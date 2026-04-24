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  • Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprim. sem esforço*
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OneBlade Pro 360Face + Body

QP6651/35

4.3
| (1900) Críticas | 89% recomendam este produto
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprim. sem esforço*
A nova OneBlade Pro 360 permite aparar, contornar e cortar pelos de qualquer comprimento. Corte e apare facilmente mesmo as áreas mais difíceis de alcançar com menos* passagens. Esqueça a utilização de vários passos e aparelhos. A OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprim. sem esforço*

  • Bateria de iões de lítio recarregável

  • Pente precisão com 14 comprimento

  • Wet & Dry

  • Visor LED digital

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12 000x por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.

Lâmina 360 inovadora

A inovadora lâmina 360 é capaz de fletir em todas as direções para se ajustar às curvas do seu rosto. O design permite um contacto com a pele e controlo constantes. Apare e barbeie facilmente áreas de difícil acesso, com poucas passagens e grande conforto.

Pente precisão com 14 comprimento

Pente precisão com 14 comprimento

Apare a sua barba a um comprimento uniforme com o pente de precisão de comprimento ajustável. Bloqueie uma das 14 regulações de comprimento para obter todos os estilos, desde um aspeto de barba por fazer, até uma barba com linhas definidas ou um estilo de barba mais comprida.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.3

de 5

1900

Críticas

89%

recomendam este produto

24/04/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oferece excelentes funcionalidades!

Corresponde totalmente á minha expectativa! Equipamento 5 estrelas!

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-01-05

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-01-05

21/04/2026

Portugal

Portugal

Boa compra

Não fica igual a usar a uma lâmina mas, tendo eu um sinal saliente na zona do bigode em que me cortava constantemente, deixei de precisar de me preocupar com isso. Não me importo nada de ter meio milímetro de barba, quando acabo de a fazer. Bem melhor do que estar constantemente cortado

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2025-11-05

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2025-11-05

24/11/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Não irrita e dura muita bateria e a lâmina também!

Otimo, tem muita bateria, e não irrita a pele!!!!!

Pontos positivos

Dura muita bateria, não irrita, a lâmina dura muito, tem case para levar

Pontos negativos

as lâminas com o mau uso podem se estragar rapido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Vs. o seu antecessor enquanto se barbeia

  2. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.