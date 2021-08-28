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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão
Sistema Jet Clean
A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.
O nosso sistema Jet Clean+ limpa e lubrifica as lâminas e recarrega a bateria após cada utilização. Este oferece 3 regulações de limpeza: automática para utilização normal, ecológica para um consumo de energia 40% menor e intenso para uma limpeza extra cuidada.
O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.
4.3
de 5
419
Críticas
87%
recomendam este produto
WEBLUKY63
28/08/2021
España
LA MEJOR MAQUINA
siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias
Pontos positivos
si al 100%
Pontos negativos
cuchillas de recambio algo caras
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
santinata
30/09/2014
España
Comprador verificado
Excelente afeitadora
Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver
Hobbit
30/01/2014
España
Gran producto
Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver