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  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
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  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear
  • A melhor experiência de barbear

Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchmáq. barbear eléctrica a húmido e seco

RQ1280/22

4.3
| (419) Críticas | 87% recomendam este produto
A melhor experiência de barbear
O nosso barbear mais avançado de sempre - a máquina de barbear Philips SensoTouch 3D RQ1280CC proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e as cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens.
Ver todos os benefícios

com sistema GyroFleX 3D

A melhor experiência de barbear

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão

  • Sistema Jet Clean

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo

A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.

Sist. Jet Clean+ limpa, lubrifica e carrega a máq. barbear

Sist. Jet Clean+ limpa, lubrifica e carrega a máq. barbear

O nosso sistema Jet Clean+ limpa e lubrifica as lâminas e recarrega a bateria após cada utilização. Este oferece 3 regulações de limpeza: automática para utilização normal, ecológica para um consumo de energia 40% menor e intenso para uma limpeza extra cuidada.

Aparador de precisão suave para a pele

Aparador de precisão suave para a pele

O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.

Especificações técnicas

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Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

419

Críticas

87%

recomendam este produto

28/08/2021

España

España

LA MEJOR MAQUINA

siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias

Pontos positivos

si al 100%

Pontos negativos

cuchillas de recambio algo caras

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

30/09/2014

España

España

Comprador verificado

Excelente afeitadora

Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

30/01/2014

España

España

Gran producto

Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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