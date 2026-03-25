ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Descontinuado

Shaver series 3000 S3232/52 Wet or Dry electric shaver, Series 3000

S3232/52

4.2
| (2047) Críticas | 82% recomendam este produto
Ver todos os benefícios
Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

A máquina de barbear Philips 3000 conta com uma cabeça rotativa em 5 direções adequada para cada ângulo e curva do seu rosto e pescoço. Esta máquina de barbear corta cada pelo imediatamente acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações. 

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2047

Críticas

82%

recomendam este produto

25/03/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

5 Estrelas

5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelasv5 Estrelas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

02/08/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom desempenho

Estou muito satisfeito com este produto, satisfaz as minhas necessidades

Pontos positivos

Bom produto

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

27/07/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Grande produto

Muito bom, a autonomia da bateria é bastante grande, fui de ferias sem preocupação.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis