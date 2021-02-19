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Shaver series 5000 S5050/04 Wet and dry electric shaver

S5050/04

4.1
| (167) Críticas | 81% recomendam este produto
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4.1

de 5

167

Críticas

81%

recomendam este produto

19/02/2021

Portugal

Portugal

EXELENTE

BASTANTE SUAVE NO SEU DESEMPANHO ,LEVE MUITO EFICAZ

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Wet and dry electric shaver

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22/05/2021

España

España

Comprador verificado

Perfectas

Me gusta mucho su afeitado y apura muy bien inclusive debajo del agua

Pontos positivos

Su fácil manejo

Pontos negativos

Le falta un cepillo bueno para su limpieza

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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27/02/2021

España

España

Comprador verificado

Es muy cómodo y práctico

Estoy muy conforme con el producto esta práctico Recomendable

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