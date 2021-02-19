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Descontinuado
4.1
de 5
167
Críticas
81%
recomendam este produto
CAIXAS
19/02/2021
Portugal
EXELENTE
BASTANTE SUAVE NO SEU DESEMPANHO ,LEVE MUITO EFICAZ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Rocha80
22/05/2021
España
Comprador verificado
Perfectas
Me gusta mucho su afeitado y apura muy bien inclusive debajo del agua
Pontos positivos
Su fácil manejo
Pontos negativos
Le falta un cepillo bueno para su limpieza
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Fabito2021
27/02/2021
España
Comprador verificado
Es muy cómodo y práctico
Estoy muy conforme con el producto esta práctico Recomendable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5050/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
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