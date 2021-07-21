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  • Barbear rente, limpo e rápido
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Descontinuado

Shaver series 5000Depiladora de corte elétrica a húmido e a seco

S5530/06

4.2
| (2967) Críticas | 86% recomendam este produto

2 Prémios

Barbear rente, limpo e rápido
A Shaver Series 5000 confere velocidade à sua rotina matinal com um rápido sistema de lâminas MultiPrecision e cabeças totalmente laváveis.
Ver todos os benefícios

Protecção 10 vezes superior em comparação com uma lâmina normal*

Barbear rente, limpo e rápido

  • Sistema de lâminas MultiPrecision

  • Cabeças flexíveis em 5 direções

  • Aparador de precisão SmartClick

O perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

O perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

Barbear rente sem cortes. O sistema de lâminas MultiPrecision com perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Escolha como prefere barbear-se. Com a vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.

Barbear rapidamente as zonas de barba densa com mais 20% de potência

Barbear rapidamente as zonas de barba densa com mais 20% de potência

Barbeie as zonas de barba densa mais rapidamente com um reforço extra de potência de 20% ao activar o modo Turbo+.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Prémios

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  • Award image AWARD-612378

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2967

Críticas

86%

recomendam este produto

21/07/2021

Portugal

Portugal

Faz as funções de forma excelente

Avaliei assim porque a antecessora, igualmente Philips, durou quase 20 anos e continua boa...mas não tão boa como esta.

Pontos positivos

Excelente relação custo-benefício

Pontos negativos

Não descobri nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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27/08/2020

Portugal

Portugal

excelente relação preço / qualidade

Excelente qualidade face ao preço. recomendaria a um amigo e / ou familiar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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26/08/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Super Energética

Possui um excelente deslizar na pele da face, mas sobretudo uma bateria que parece não ter fim. É do melhor que já tive e foram algumas. Parabéns.

Pontos positivos

Flexibilidade e período de tempo entre carregamentos.

Pontos negativos

Não consigo identificar, por enquanto.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530/06 Wet and dry electric shaver

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Avisos legais

  1. Protege 10x mais em comparação com uma lâmina normal - teste conduzido na Alemanha em 2015, depois 21 dias ambientação

  2. Mais 20% de energia - em comparação com a não utilização do modo Turbo+