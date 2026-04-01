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S591/05
mesmo em movimento
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O nosso sistema de corte rotativo e exclusivo Lift & Cut levanta suavemente os pelos pela raiz sem cortar a pele para um barbear apurado.
As nossas lâminas SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 3 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.
Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças oscilantes 3D flutuam em três direções para um contacto ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.
O tamanho compacto da máquina de barbear, combinado com um aspeto elegante e moderno, assegura que se vai destacar onde quer que vá.
Um motor magnético forte e potente permite-lhe barbear até barbas grossas, para um barbear suave e apurado mesmo em movimento.
As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço hipoalergénico europeu, resistente à corrosão, suave para a pele e que protege as lâminas contra impurezas.
Quer prefira um barbear a seco confortável ou um barbear a húmido refrescante com gel ou espuma, a nossa máquina de barbear adapta-se às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço em água corrente.
Sinta a conveniência de uma bateria de iões de lítio potente com até 40 minutos de autonomia de barbear com um único carregamento de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta ligar à ficha durante 5 minutos e obter energia suficiente para um barbear completo.
Certifique-se de que a sua máquina de barbear se mantém segura onde quer que vá. Moderno, este estojo de viagem é mais do que apenas um artigo de proteção.
A tampa magnética mantém a cabeça de corte limpa, enquanto o bloqueio de viagem evita que a máquina de barbear se ligue acidentalmente, permitindo-lhe desfrutar da sua viagem sem preocupações.
As nossas máquinas de barbear Philips foram concebidas a pensar na precisão e durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. As nossas máquinas de barbear são submetidas a testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e duradouro. Desfrute de uma máquina de barbear que resiste ao teste do tempo.
Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support
Acessórios
Alimentação elétrica
Design
Assistência
Desempenho do barbear
Fácil de utilizar
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