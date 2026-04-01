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      Philips Shaver 500 Series Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

      S591/05

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas
      2 Prémios

      mesmo em movimento

      • Barbear apurado, mesmo em movimento
      • Eficiência em todas as direções
      • Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável
      • Design compacto
      • Potente, mas silencioso
      Ver todas as vantagens

      Philips Shaver 500 Series Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

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      Barbear rente

      A série 500 da Philips com o seu design compacto foi concebida para lhe proporcionar um barbear apurado, mesmo em movimento. Com a nossa máquina de barbear portátil, sentir-se-á no seu melhor em qualquer altura e em qualquer lugar.
      Barbear apurado, mesmo em movimento

      Barbear apurado, mesmo em movimento

      O nosso sistema de corte rotativo e exclusivo Lift & Cut levanta suavemente os pelos pela raiz sem cortar a pele para um barbear apurado.

      Eficiência em todas as direções

      Eficiência em todas as direções

      As nossas lâminas SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 3 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.

      Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

      Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

      Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças oscilantes 3D flutuam em três direções para um contacto ideal com a pele, garantindo um barbear confortável.

      Design compacto

      Design compacto

      O tamanho compacto da máquina de barbear, combinado com um aspeto elegante e moderno, assegura que se vai destacar onde quer que vá.

      Potente, mas silencioso

      Potente, mas silencioso

      Um motor magnético forte e potente permite-lhe barbear até barbas grossas, para um barbear suave e apurado mesmo em movimento.

      O aço anticorrosão respeita a pele

      O aço anticorrosão respeita a pele

      As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço hipoalergénico europeu, resistente à corrosão, suave para a pele e que protege as lâminas contra impurezas.

      Um barbear a seco prático ou um barbear a húmido refrescante

      Um barbear a seco prático ou um barbear a húmido refrescante

      Quer prefira um barbear a seco confortável ou um barbear a húmido refrescante com gel ou espuma, a nossa máquina de barbear adapta-se às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço em água corrente.

      Bateria potente de iões de lítio

      Bateria potente de iões de lítio

      Sinta a conveniência de uma bateria de iões de lítio potente com até 40 minutos de autonomia de barbear com um único carregamento de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta ligar à ficha durante 5 minutos e obter energia suficiente para um barbear completo.

      Estojo de viagem para guardar e proteger a sua máquina de barbear

      Estojo de viagem para guardar e proteger a sua máquina de barbear

      Certifique-se de que a sua máquina de barbear se mantém segura onde quer que vá. Moderno, este estojo de viagem é mais do que apenas um artigo de proteção.

      Viaje sem preocupações

      Viaje sem preocupações

      A tampa magnética mantém a cabeça de corte limpa, enquanto o bloqueio de viagem evita que a máquina de barbear se ligue acidentalmente, permitindo-lhe desfrutar da sua viagem sem preocupações.

      Fabricado para durar

      Fabricado para durar

      As nossas máquinas de barbear Philips foram concebidas a pensar na precisão e durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. As nossas máquinas de barbear são submetidas a testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e duradouro. Desfrute de uma máquina de barbear que resiste ao teste do tempo.

      Carregamento prático

      Carregamento prático

      Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Transporte e armazenamento
        Bolsa de viagem

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Carregamento
        • Carga completa em 1 hora
        • Carga rápida de 5 minutos
        Autonomia
        40 minutos
        Voltagem automática
        5 V

      • Design

        Cor
        Preto metálico
        Pega
        Pega e manuseamento ergonómicos

      • Assistência

        Garantia
        2 anos
        Cabeça de substituição
        Substituir a cada 2 anos por SH71

      • Desempenho do barbear

        Seguimento de contornos
        Cabeças oscilantes 3D
        Sistema de depilação
        • Lâminas SteelPrecision
        • Tecnologia Lift & Cut

      • Fácil de utilizar

        Húmido e seco
        Utilização a húmido e a seco
        Visor
        Indicador do nível de carga
        Limpeza
        Lavável

      Badge-D2C

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