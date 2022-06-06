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Descontinuado
3.9
de 5
9
Críticas
88%
recomendam este produto
Airfryer spec
06/06/2022
Nederland
Comprador verificado
Een perfect apparaat
Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips
Pontos positivos
Alles
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
hennerda
24/02/2021
Deutschland
rasierer
habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer
Pontos positivos
gutes gerät
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Jean Pierre Henri
08/02/2021
België
Comprador verificado
Top product
Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.
Pontos positivos
Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren