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Descontinuado

Shaver series 5000 S5941/27 Wet and dry electric shaver

S5941/27

3.9
| (9) Críticas | 88% recomendam este produto
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3.9

de 5

9

Críticas

88%

recomendam este produto

3

06/06/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Een perfect apparaat

Een perfect apparaat tegen een lage prijs , en een aanwinst in de keuken zeker met de koop app van Philips

Pontos positivos

Alles

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

24/02/2021

Deutschland

Deutschland

rasierer

habe diesen trocken-naßrasiere gekauft weil er im angebot war.er hat mich voll überzeugt. ich rasierte mich immer naß mit klinge jetzt nur noch mit rasierer

Pontos positivos

gutes gerät

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

08/02/2021

België

België

Comprador verificado

Top product

Ideaal apparaat. Zowel droog als nat scheren. Dagelijkse scheerbeurt en slechts om de veertien dagen opladen! Geen negatieve punten.

Pontos positivos

Trimmer, droog scheren, nat scheren, praktisch geruisloos en lang te gebruiken.

Pontos negativos

Geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5941/27 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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