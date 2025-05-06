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Shaver series 5000 S5941/27 Wet and dry electric shaver
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Significado dos símbolos na máquina de barbear Philips
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Que máquinas de barbear Philips são compatíveis com a Quick Clean Pod?
SH50Cabeças de corte de substituição
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Shaver series 5000& 6000 Aparador para o nariz e orelhas
Shaver series 5000Tampa de proteção
Pente para barba ajustável (1-5 mm)
ShaverAparador de precisão
ShaversEscova de limpeza
A minha máquina de barbear Philips não carrega