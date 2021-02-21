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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas MultiPrecision
Revestimento antifricção
Cabeças MultiFlex
Modo de proteção
Obtenha um barbear rápido e apurado. As lâminas MultiPrecision levantam os pelos mais curtos e compridos para os cortar, e qualquer barba restante, em apenas algumas passagens.
O revestimento especial aplicado nos anéis de corte foi desenvolvido para reduzir a fricção na sua pele, criando um barbear suave e sem esforço, que minimiza a irritação da pele.
As cabeças flexíveis em 5 direções com 5 movimentos independentes seguem os contornos do seu rosto e permitem que a máquina de barbear deslize confortavelmente sobre a pele com a mínima resistência.
4.3
de 5
760
Críticas
89%
recomendam este produto
Natal001
21/02/2021
Portugal
Comprador verificado
O produto é muito funcional
Tem características muito práticas para quem utiliza diariamente, nomeadamente, pelo facto de se poder utilizar no banho, o que é excelente! Além disso, deixa a pele macia e a barba muito bem feita. Estou muito satisfeito.
Pontos positivos
Utilizar no banho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver
05/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Qualidade tecnológica com qualidade funcional
Ergonomia aliada ao elevado desempenho e funcionalidades esperadas
Pontos positivos
funcionalidade Ergonomia Desempenho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver
FB63
05/02/2021
Portugal
Comprador verificado
Produto de grande qualidade
Eu desde que me conheço sempre usei máquinas de barbear da Philips, fáceis de manusear, ergonómicas, e principalmente a qualidade do corte ao barbear, é uma característica habitual destes produtos que ainda mantêem qualidade superior porque são ainda fabricados no país de origem, o que é sempre uma mais valia.
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Não conheço
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6630/11 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6630/11 Wet and dry electric shaver