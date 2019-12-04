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  • Deslize suave, barbear sensível
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  • Deslize suave, barbear sensível
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Descontinuado

Shaver series 7000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S7370/12

4.1
| (2712) Críticas | 84% recomendam este produto

2 Prémios

Deslize suave, barbear sensível
A Series 7000 da Philips protege contra os principais sinais de irritação da pele. Os anéis SkinGlide com revestimento antifricção fazem com que a máquina de barbear deslize sem esforço pelo seu rosto, e as lâminas cortam rente e protegem a pele, mesmo com uma barba de 3 dias.
Ver todos os benefícios

A n.º 1 da Philips para pele sensível*

Deslize suave, barbear sensível

  • Anéis SkinGlide

  • Lâminas GentlePrecision PRO

  • Aparador de precisão SmartClick

Anéis SkinGlide com revestimento antifricção para um deslizar suave

Anéis SkinGlide com revestimento antifricção para um deslizar suave

Experimente um barbear mais confortável com os anéis SkinGlide antifricção, revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas tipo vidro reduzem a fricção e a resistência na superfície entre a máquina de barbear e a pele. Isto permite à máquina deslizar facilmente e com suavidade, ajudando a proteger contra a irritação da pele.

As cabeças flexíveis de 5 direcções seguem os contornos com menos pressão

As cabeças flexíveis de 5 direcções seguem os contornos com menos pressão

As cabeças das nossas máquinas de barbear flectem facilmente em 5 direcções, seguindo suavemente todos os contornos do rosto e do pescoço. É necessária menos pressão para garantir um barbear rente, minimizando a fricção na pele.

As lâminas protegem a pele e efectuam um corte rente, mesmo com barba de 3 dias

As lâminas protegem a pele e efectuam um corte rente, mesmo com barba de 3 dias

O nosso actualizado sistema de corte tem tecnologia de protecção da pele, desenvolvido para cortar o pêlo e não a pele. As lâminas em forma de V afastam a pele das lâminas para um barbear suave e rente, mesmo com barba de 3 dias.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Críticas

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4.1

de 5

2712

Críticas

84%

recomendam este produto

04/12/2019

Portugal

Portugal

Fácil utilização e bons resultados

Muito prática, fácil de utilizar e com bom desempenho tanto a barbear como a aparar. Bateria com boa autonomia.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7510/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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08/05/2019

Portugal

Portugal

Satisfeito

Facilidade de limpeza, a luz avisadora para limpar o equipamento é muito útil. Bastante satisfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

17/04/2019

Portugal

Portugal

Excelente Aquisição

Completamente satisfeito sem qualquer ponto negativo a acrescentar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

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  1. N.º 1 da Philips para pele sensível - em comparação com outras máquinas de barbear da Philips