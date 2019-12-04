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Descontinuado
Anéis SkinGlide
Lâminas GentlePrecision PRO
Estilizador de barba SmartClick
Experimente um barbear mais confortável com os anéis SkinGlide antifricção, revestidos com microesferas. Milhares de pequenas esferas tipo vidro reduzem a fricção e a resistência na superfície entre a máquina de barbear e a pele. Isto permite à máquina deslizar facilmente e com suavidade, ajudando a proteger contra a irritação da pele.
O nosso actualizado sistema de corte tem tecnologia de protecção da pele, desenvolvido para cortar o pêlo e não a pele. As lâminas em forma de V afastam a pele das lâminas para um barbear suave e rente, mesmo com barba de 3 dias.
As cabeças das nossas máquinas de barbear flectem facilmente em 5 direcções, seguindo suavemente todos os contornos do rosto e do pescoço. É necessária menos pressão para garantir um barbear rente, minimizando a fricção na pele.
Prémios
4.1
de 5
2712
Críticas
84%
recomendam este produto
JesusTiger
04/12/2019
Portugal
Fácil utilização e bons resultados
Muito prática, fácil de utilizar e com bom desempenho tanto a barbear como a aparar. Bateria com boa autonomia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7510/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7510/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
cordes
08/05/2019
Portugal
Satisfeito
Facilidade de limpeza, a luz avisadora para limpar o equipamento é muito útil. Bastante satisfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7530/50 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
JPCF
17/04/2019
Portugal
Excelente Aquisição
Completamente satisfeito sem qualquer ponto negativo a acrescentar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
N.º 1 da Philips para pele sensível - em comparação com outras máquinas de barbear da Philips