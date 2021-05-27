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  • Barbear apurado, mesmo em pele sensível
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  • Barbear apurado, mesmo em pele sensível
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Descontinuado

Shaver series 7000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S7970/26

4.3
| (621) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear apurado, mesmo em pele sensível
A máquina de barbear Philips Série 7000 foi desenvolvida para um barbear apurado e sensível. Melhorada com orientação pessoal, codesenvolvida com dermatologistas, ajuda os homens com os seus problemas de pele específicos. Porque cada pele é diferente.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

A nossa n.º 1 para pele sensível

Barbear apurado, mesmo em pele sensível

  • Anéis SkinGlide

  • Lâminas GentlePrecision

  • Sensor BeardAdapt

  • Plano de barbear pessoal

Anéis SkinGlide com microesferas para um deslizar mais suave

Anéis SkinGlide com microesferas para um deslizar mais suave

Experimente o suave deslizar da tecnologia avançada de microesferas da Philips. Inspirados nos princípios de deslizamento na aerodinâmica, os anéis da máquina de barbear são revestidos com milhares de esferas pequenas, tipo vidro, para o máximo conforto da pele.

Uma máquina de barbear para um barbear apurado, mas sensível

Uma máquina de barbear para um barbear apurado, mas sensível

A máquina de barbear elétrica para pele sensível está equipada com lâminas GentlePrecision para minimizar os atos de puxar e arrastar a pele e as passagens repetitivas, mesmo quando é utilizada em barbas de 3 dias.

As barbas densas não têm hipótese

As barbas densas não têm hipótese

Esta máquina de barbear elétrica inclui um sensor BeardAdapt que lê a densidade da sua barba e ajusta automaticamente a potência para a tarefa em execução. Simples e eficaz.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

621

Críticas

86%

recomendam este produto

27/05/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Top

Superou as expectativas Top Equipamento de qualidade superior

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7970/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7970/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

01/03/2021

Portugal

Portugal

Fantástica

A máquina tem um excelente e preciso corte. É muito suave para a pele. O bluetooth e a aplicação "Groom Tribe" é uma mais valia.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7960/17 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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06/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Óptimo Produto

Estou muito satisfeito com a máquina de barbear. Recomendo.

Pontos positivos

Muito bem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 S7930/16 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 